Vohenstrauß nimmt tschechischen Drittligaspieler auf

Abwehrmann Christoph Rewitzer (liegend) fällt die nächsten Wochen verletzt aus. Darauf hat die SpVgg Vohenstrauß reagiert. – Foto: Josef Trummer

Kurzfristig hat sich die SpVgg Vohenstrauß nochmals verstärkt. Mit Lukas Maxa wechselt ein vielversprechender junger Fußballer zum Nord-Bezirksligisten. Der 22-jährige Abwehrspieler kommt aus Tschechien und war im Nachbarland zuletzt für den Drittligisten SK Petrin Pilsen aktiv. Ausgebildet wurde der Linksfuß unter anderem vom tschechischen Topklub Viktoria Pilsen.

Nötig wurde die Verpflichtung eines neuen Verteidigers aufgrund einer Verletzung von Christoph Rewitzer. Der Abwehrmann und Vize-Kapitän der Vohenstraußer hat sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Nach Angaben des Sportlichen Leiters Stefan Linz fällt er nun für rund sechs Wochen aus. „Lukas Maxa soll die Lücke im Abwehrbereich wieder schließen“, sagt Linz und fügt an: „Lukas ist 22 Jahre alt und passt in unser Schema, junge Spieler in das Team zu integrieren.“



Seit der Jugend spielte Maxa, der im Defensivbereich mehrere Position bekleiden kann, für Petrin Pilsen. Bei den Westböhmen sammelte er im Herrenbereich Erfahrung in der semiprofessionellen, dritthöchsten Liga Tschechiens. Zuvor durchlief er jahrelang die Nachwuchsmannschaften von Viktoria Pilsen. Den Kontakt zum Nordoberpfälzer Bezirksligisten hatte Lukas Mudra hergestellt. Der Legionär läuft seit diesem Sommer wieder für die SpVgg auf.



