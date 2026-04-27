Vohenstrauß holt Legionär Lukas Mudra zurück

Rückkehrer Lukas Mudra (Mitte) wird von den Verantwortlichen der SpVgg Vohenstrauß willkommen geheißen. – Foto: Stefan Linz

Freude bei der SpVgg Vohenstrauß: Nicht nur ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord mittlerweile in trockene Tücher gewickelt, auch können die Nordoberpfälzer ab der Sommer-Vorbereitung einen Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen. Nach einer Saison in der tschechischen Heimat kehrt Lukas Mudra zurück. Der 27-jährige, flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler trug bereits in der Vergangenheit zweieinhalb Jahre lang das SpVgg-Dress. Seinerzeit war er unter Trainer Martin Schuster ein absoluter Stammspieler.

Mudra war Anfang 2023 vom tschechischen Drittligisten FK Robstav Prestice nach Vohenstrauß gewechselt. In den Spielzeiten 23/24 und 24/25 verpasste er lediglich ein einziges Punktspiel. Aus beruflichen Gründen zog es ihn fußballerisch letzten Sommer zurück in die Heimat, zu TJ Prestice. Künftig soll der ehemalige Jugendspieler von Viktoria Pilsen in der Vohenstraußer Mannschaft ein weiteres Mal mit seiner Routine und Spielübersicht vorangehen. Von seiner Erfahrung dürften die jungen Spieler im Kader profitieren, hoffen die Entscheidungsträger der SpVgg.



Sportlicher Leiter Stefan Linz sagt über die altbekannte Neuverpflichtung folgendes: „Ich stand die ganze Zeit über mit Lukas Mudra in Kontakt. Da es ihm bei uns schon immer gefallen hat und er nur wegen einer beruflichen Sache im letzten Jahr nach Tschechien gewechselt ist, hat er sich dazu entschlossen – nachdem jetzt alles läuft –, wieder zu uns zurückkehren. Lukas kann universell als Sechser, Innenverteidiger oder Zehner eingesetzt werden und ist ein fleißiger Arbeiter. Wir sind froh, dass wir ihn wiederbekommen haben. Mit ihm gewinnt unser Mittelfeld absolut an Qualität. Der erste persönliche Kontakt mit der Mannschaft war wieder sehr herzlich“, freut sich Linz auf den Rückkehrer. Nach Torhüter Quirin Haberl von der SG Gleiritsch/Trausnitz ist Mudra der zweite Sommer-Neuzugang beim Bezirksligisten aus Vohenstrauß.