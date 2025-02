Vohenstrauß: Haberkorn und Kederer unterstützen Trainerteam

Bis zum Punktspielauftakt („Erste“ am 15. März bei der SpVgg SV Weiden II, „Zweite“ am 23. März gegen die SG Plößberg/Schönkirch) warten schweißtreibende Wochen, um Grundlagen im konditionellen und spielerisch-taktischen Bereich zu schaffen. Um bessere Trainingsbedingungen zu ermöglichen, werden erneut zahlreiche Einheiten auf Kunstrasen in Weiden stattfinden. Zudem wird vom 21. bis 23. März in altbewährter Manier ein Trainings-Wochenende in Pilsen durchgeführt , bei welchem auch einige Akteure aus der A-Jugend dabei sein werden.



Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung von Cheftrainer Martin Schuster konnten bereits erste Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Wie berichtet soll beim Bezirksligisten in den kommenden Jahren vor allem die Verzahnung mit dem Jugendbereich und die Förderung eigener Nachwuchsspieler intensiviert werden. Passend dazu fielen in der Winterpause weitere Personalentscheidungen.



So wird Sascha Haberkorn, ehemaliger SpVgg-Spieler und seit dem Herbst Verantwortlicher für die zweite Mannschaft, auch über den Sommer hinaus der SpVgg Vohenstrauß im Trainerteam erhalten bleiben und soll als „Eigengewächs“ die Entwicklung der „Zweiten“ vorantreiben. Zudem gab erfreulicherweise Daniel Kederer, als langjähriger Stammtorwart und Torwarttrainer in Vohenstrauß mittlerweile eine feste Größe, seine Zusage für die kommende Saison. Er habe die Aufgabe, das junge Torwart-Team um Julian Müssig und Neuzugang Manuel Stanic weiter zu fördern. So teilt es der Verein mit.



In den kommenden Wochen warten neben intensiven Trainingseinheiten auch interessante Freundschaftsspiele auf beide Mannschaften. Das Bezirksligateam tritt gegen Banik Stribro, die DJK Keilberg, Detag Wernberg, Petrin Pilsen, den FC Tirschenreuth und die SF Ursulapoppenricht an, die Zweite spielt gegen unter anderem gegen den FSV Waldthurn und den SV Altenstadt/Voh. In der Restsaison genießt der – bestenfalls vorzeitige – Klassenerhalt oberste Priorität. Zur Winterpause hat die Mannschaft um Kapitän Christoph Rewitzer als Tabellenneunter lediglich zwei Zähler Vorsprung auf die Relegationszone, benötigt also noch etliche Sicherungspunkte.