Vohenstrauß gerettet – Grafenwöhr & Inter wahren Chance

Jubel in Vohenstrauß: Die SpVgg hat den Klassenerhalt in der Tasche. – Foto: Rudi Walberer/Archiv

In der Bezirksliga Nord standen am diesjährigen Muttertag drei Partien auf dem Plan. Der Inter Bergsteig Amberg und die SV Grafenwöhr feierten klare und wichtige Siege und wahren sich somit mit nun je 38 Punkten die Chance auf die direkte Rettung. Diese hat die SpVgg Vohenstrauß sicher – nach dem 4:0-Triumph in Tännesberg haben die Mannen von Trainer Martin Schuster den Klassenerhalt rechnerisch sicher. Ausschlaggebend ist der gewonnene Vergleich gegenüber Grafenwöhr und Inter Amberg, die nach Punkten noch gleichziehen könnten am letzten Spieltag.



Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Ein ganz wichtiger Sieg für uns, um am letzten Spieltag nochmal Druck auf die Mannschaften auszuüben, die mit uns konkurrieren um den Relegationsplatz. Alles in allem war es ein verdienter Sieg von uns und eine gute geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Einsatz. Das stimmt uns natürlich positiv für den letzten Spieltag. Jetzt wollen wir daheim gegen Etzenricht gewinnen und dann müssen wir gucken, was die anderen machen. Wir hoffen, dass wir die Relegation umgehen können. Sollte es soweit kommen, dann haben wir die letzten drei Spiele vor der Relegation gegen gute Gegner gewonnen – also sind wir auch zuversichtlich gestimmt, dass wir es dann über den Umweg packen.“







Martin Kratzer (Trainer SV Grafenwöhr): „Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit sind wir durch eine Standardsituation in Rückstand geraten und hatten dann Gott sei Dank die schnelle Antwort mit drei Toren. Wenn wir in der zweiten Halbzeit das vierte Tor machen, dann ist das Spiel durch. Leider haben wir nachlässig und schlecht verteidigt das 3:2 bekommen. Dann ist es ein offenes Spiel, aber wir haben Gott sei Dank das 4:2 gemacht – die Entscheidung – und dann noch das 5:2. Für uns war es ein Pflichtsieg, der auch in der Höhe verdient war.“