Vohenstrauß freut sich auf talentierte Neuzugänge

Parallel zum Kampf um den Klassenerhalt liefen im Hintergrund schon seit Längerem die intensiven Personalplanungen für die kommende Saison. Ziel der sportlichen Führung ist es, die eigenen Nachwuchsspieler gezielt zu fördern, in den Seniorenbereich zu integrieren und schrittweise an die erste und zweite Mannschaft heranzuführen. Des Weiteren gelang es, in den letzten Wochen talentierte Spieler aus der Region für die SpVgg zu gewinnen.



Mit Mateo Lovrinovic (20) wechselt vom Noch-Ligakonkurrenten TuS Schnaittenbach ein in der Offensive vielseitig einsetzbarer Spieler nach Vohenstrauß, der in der aktuellen Saison auch schon Bezirksliga-Erfahrung sammeln konnte. Zudem wird die Abwehr mit Lukas Grünauer verstärkt. Der 19-jährige Waldthurner wurde bei der SpVgg Weiden ausgebildet und konnte in dieser Saison beim TSV Tännesberg seine Fähigkeiten auf Bezirksliga-Niveau unter Beweis stellen.



Für den Offensivbereich wechselt Jonas Helgert (23) vom TSV Pleystein nach Vohenstrauß. Helgert konnte in der aktuellen Kreisklassen-Saison 17 Tore in 25 Spielen erzielen und soll möglichst schnell an die höhere Spielklasse herangeführt werden. Auf der Torhüter-Position steht Fabian Gersing (28) bereits im SpVgg-Kader. Durch den Umzug zurück in die Heimat wird Gersing in Zukunft regelmäßig zur Verfügung stehen und zusammen mit Markus Knorr den Konkurrenzkampf im Tor anheizen.



Besonders froh ist man bei der SpVgg, dass heuer eine ambitionierte Gruppe aus dem eigenen Nachwuchs in den Senioren-Kader aufrückt. Fünf Spieler sind es insgesamt. Nikki Woldrich, Jakob Bock, Paul Munzert, Matthias Pausch und Bastian Schuch sollen möglichst schnell integriert werden und sich an die neuen Herausforderungen gewöhnen. Das letzte Saisonspiel bestreitet die Truppe von Trainer Martin Schuster bereits am morgigen Freitagabend. Zu Gast ist der FC Weiden-Ost. Da es für beide Teams um nichts mehr geht, konnte die Partie vorgezogen werden.