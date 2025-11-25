Vohenstrauß droht der Verlust zweier Top-Stürmer

Fest steht der Abschied von Volker Lorenz. Der 24-Jährige nimmt ab Januar eine Weltreise in Angriff und wird dementsprechend eine Auszeit vom Fußball nehmen. Sein Spielerpass bleibt jedoch bei der SpVgg. „Natürlich ist das schmerzhaft für uns. Er hat bei uns jahrelang bewiesen, dass er zu den Top-Stürmern in der Liga gehört“, seufzt Coach Schuster. „Wir werden ihn schwer ersetzen können. Im Winter personell zu reagieren, ist oft sehr schwer. Nichtsdestotrotz versuchen wir alles, dass wir vielleicht einen Ersatz finden.“ Wann Lorenz zurückkehrt, ist unklar: „Er hat uns mitgeteilt, dass er selber noch nicht weiß, wie lange die Weltreise dauern wird. Wenn er zurückkommt, steht für ihn die Tür bei uns offen. Wie wünschen uns, dass er gesund zurückkommt.“



Ein Fragezeichen steht derweil hinter der Personalie Ales Demeter. Bleibt der Ausnahmestürmer oder geht er? Aus seinem Heimatland Tschechien liegen dem 24-Jährigen Angebote vor. „Es ist logisch, dass er von anderen Vereinen gejagt wird. Damit muss man auch rechnen“, meint Martin Schuster, angesprochen auf den im Sommer aus Pilsen gekommenen Offensivmann, der in Vohenstrauß sofort gezündet hat. „Seine Zusage war für eine Saison. Ich persönliche gehe immer fest davon aus, dass man sein Wort hält“, so Schuster. Bis Ende November will Demeter den Verantwortlichen Bescheid geben. „Ich stehe mit ihm im regelmäßigen Austausch. Natürlich würden wir uns freuen, wenn er bei uns bleibt. Sollte er sich entscheiden, im Winter eine neue Herausforderung anzugehen, muss man es akzeptieren.“



Sollte sich Demeter schon im Winter verabschieden, würden der SpVgg Vohenstrauß auf einen Schlag insgesamt 48 Scorer-Punkte der bisherigen Saison wegbrechen. Will der Verein darauf reagieren? Angesprochen auf mögliche Neuverpflichtungen, meint der Trainer: „Man versucht zu reagieren. Wenn es uns nicht im Winter gelingt, dann versuchen wir im Sommer, die Qualität und Breite des Kaders aufrecht zu halten.“ Grundsätzlich steht der SpVgg ein ausreichend breiter Spielerkader zur Verfügung, mit mehreren hoffnungsvollen Spielertalenten. Überdies kehren nach der Winterpause mit Sebastian Zäch, Felix Frank und Korbinian Franz drei Langzeitverletzte zurück. Deshalb bleiben die Verantwortlichen des Bezirksliga-Siebten entspannt.