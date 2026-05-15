 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Vogtland-Derby im Fernduell: Schöneck unter Druck beim SC Syrau

Fünf Spieltage vor dem Ende spitzt sich der Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg in der Sachsenklasse West dramatisch zu.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Schmidt

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Landesklasse West
Lok Zwickau
Marienberg
BSC Freiberg
Stollberg

Die Sachsenklasse West steuert am 26. Spieltag auf das finale Saisondrittel zu, und die Nerven an der Tabellenspitze liegen blank. Nach dem jüngsten Patzer von Merkur Oelsnitz hat sich der VfB Schöneck 1912 ein kleines Polster von zwei Punkten erarbeitet, doch die Aufgabe beim SC Syrau gilt als tückisch. Während Schöneck mit 52 Zählern thront, kämpfen dahinter Lokomotive Zwickau und der BSC Freiberg um die letzte theoretische Chance, in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Für Mannschaften wie den BSV 53 Irfersgrün geht es an diesem Wochenende um alles oder nichts, um den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Motor Marienberg
FSV Motor MarienbergMarienberg
SV Blau-Gelb Mülsen
SV Blau-Gelb MülsenSV BG Mülsen
15:00

Die Gastgeber aus Marienberg gehen als Tabellensechster mit dem Rückenwind eines knappen Sieges gegen Annaberg in diese Partie. Mit 42 Punkten hat sich der Absteiger im oberen Drittel stabilisiert. Der Gegner aus Mülsen hingegen benötigt jeden Zähler, da das Team mit 29 Punkten auf dem zwölften Rang nur knapp über der gefährlichen Zone steht. Das Hinspiel war ein hart umkämpftes Unentschieden. Niklas Böhm brachte Mülsen in der 41. Minute in Führung, doch Kevin Matthes glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute für Marienberg aus. Mülsen bewies zuletzt beim torlosen Remis gegen Oberlungwitz defensive Disziplin, die auch in Marienberg gefordert sein wird.

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Morgen, 15:00 Uhr
SC Syrau
SC SyrauSC Syrau
VfB Schöneck 1912
VfB Schöneck 1912VfB Schöneck
15:00

Der Spitzenreiter gastiert beim Tabellenelften in Syrau. Schöneck hat nach dem 4:1 gegen Meerane 52 Punkte auf dem Konto und will die Tabellenführung unbedingt verteidigen. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte bei den Fans noch wach sein, als Schöneck in einer wilden Partie mit 5:3 triumphierte. Damals trug sich Jan Max Denschel doppelt in die Torschützenliste ein, er traf in der 56. Minute und 70. Minute. Syrau zeigte jedoch beim jüngsten 3:3 gegen den Tabellenzweiten aus Oelsnitz, dass man in der Lage ist, die Großen der Liga zu ärgern. Besonders Tobias John, der im Hinspiel in der 32. Minute traf, ist derzeit in blendender Verfassung.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
BSV 53 Irfersgrün
BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün
ESV Lokomotive Zwickau
ESV Lokomotive ZwickauLok Zwickau
15:00

Für Irfersgrün ist dieses Heimspiel gegen den Tabellendritten eine der letzten Gelegenheiten, den drohenden Abstieg abzuwenden. Mit nur 18 Punkten auf dem 14. Platz ist der Rückstand auf das rettende Ufer gewaltig. Zwickau hingegen hat 47 Punkte und lauert auf Patzer des Führungsduos. Das Hinspiel war eine dramatische Angelegenheit, die Zwickau erst tief in der Nachspielzeit für sich entschied. Aaron Heidrich erzielte in der 95. Minute das goldene Tor zum 1:0. Irfersgrün muss nach der Niederlage gegen Lichtenstein Moral beweisen, während Zwickau nach dem souveränen 4:0 gegen Reichenbrand vor Selbstvertrauen strotzt.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Fortschritt Lichtenstein
SSV Fortschritt LichtensteinLichtenstein
Oelsnitzer FC
Oelsnitzer FCFC Oelsnitz
15:00

Lichtenstein hat sich mit 43 Punkten auf den fünften Rang vorgearbeitet und empfängt den Oelsnitzer FC, dessen Schicksal besiegelt scheint. Die Gäste stehen bei elf Punkten auf dem vorletzten Platz und mussten zuletzt eine bittere 0:9-Heimklatsche gegen Stollberg hinnehmen. Das Hinspiel war eine einseitige Machtdemonstration des SSV, der mit 7:0 in Oelsnitz gewann. Angesichts der über 100 Gegentore der Oelsnitzer geht Lichtenstein als haushoher Favorit in diese Begegnung.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Oberlungwitzer SV
Oberlungwitzer SVOberlungwitz
SV Eiche Reichenbrand
SV Eiche ReichenbrandSV Eiche
15:00

Im Tabellenmittelfeld trifft der Achte auf den Zehnten. Oberlungwitz hat 40 Punkte und möchte nach dem Unentschieden in Mülsen wieder dreifach punkten. Reichenbrand weist 33 Zähler auf und brennt auf Wiedergutmachung für die deutliche Niederlage gegen Zwickau. In der Hinrunde behielt Reichenbrand mit 2:1 die Oberhand, wobei Marius Wolny mit einem frühen Doppelschlag in der 2. Minute und 26. Minute zum Matchwinner avancierte. Pierre Grabandt konnte in der 77. Minute nur noch den Anschlusstreffer für den OSV erzielen.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Fortuna Chemnitz
VfB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz II
VfB Annaberg 09
VfB Annaberg 09VfB Annaberg
15:00

Das Schlusslicht aus Chemnitz empfängt den Tabellensiebten. Für die Fortuna-Reserve, die erst neun Punkte gesammelt hat, geht es nur noch um die Ehre. Annaberg hat 42 Punkte und will nach der knappen Niederlage gegen Marienberg zurück in die Erfolgsspur. Das Hinspiel endete 2:1 für Annaberg. Valentin Breitfeld in der 6. Minute und Florian Weiß in der 17. Minute sorgten damals für eine frühe Führung, während Robin Landgraf in der 34. Minute für Chemnitz verkürzte. Annaberg ist spielerisch klar überlegen und wird versuchen, die Partie frühzeitig zu entscheiden.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
Meeraner Sportverein
Meeraner SportvereinMeeraner SV
BSC Freiberg
BSC FreibergBSC Freiberg
15:00

In Meerane herrscht Alarmstufe Rot. Der Aufsteiger belegt mit 27 Punkten den 13. Platz. Der Gegner aus Freiberg rangiert mit 46 Punkten auf dem vierten Platz und hat sich zu einer echten Tormaschine entwickelt. Das Hinspiel war jedoch eine knappe Angelegenheit, die Freiberg mit 2:1 gewann. Rico Thomas in der 11. Minute und Lukas Böhme in der 30. Minute trafen für den BSC, während Fabian Erler in der 25. Minute per Foulelfmeter erfolgreich war. Meerane muss defensiv über sich hinauswachsen, um gegen die Offensivkraft der Freiberger zu bestehen.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Stollberg
FC StollbergStollberg
SV Merkur 06 Oelsnitz
SV Merkur 06 OelsnitzOelsnitz
15:00

Der FC Stollberg hat nach dem fulminanten 9:0-Sieg gegen Oelsnitz mächtig Selbstvertrauen getankt und belegt mit 37 Punkten den neunten Platz. Nun empfängt man den Tabellenzweiten aus Oelsnitz, der nach dem Unentschieden gegen Syrau zwei Punkte hinter Schöneck liegt. Merkur Oelsnitz darf sich keinen weiteren Punktverlust leisten, wenn der Aufstiegstraum weiterleben soll. Das Hinspiel gewannen die Oelsnitzer mit 2:0. Luis Weiland in der 56. Minute und Tobias Zöphel in der 91. Minute erzielten damals die Tore. Stollberg wird alles daran setzen, dem Favoriten erneut ein Bein zu stellen.

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