Vogter Arbeitssieg gegen Weingarten II

Nachdem in den letzten Wochen einige schwere Spiele gegen direkte Konkurrenten und Derbys auf dem Spielplan des SV Vogt standen, hatte man am gestrigen Sonntag mit dem SV Weingarten II einen vermeintlich leichteren Gegner vor der Brust. Wie es jedoch so oft im Fußball der Fall ist entpuppte sich die Partie als alles andere als das.

Vogt begann stürmisch und war gewillt einen frühen Führungstreffer zu erzielen. Weingarten verteidigte jedoch resolut und mit viel Engagement und pushte sich durch jede einzelne erfolgreiche Defensivaktion immer weiter. So viel es den Hausherren immer schwerer den Druck aufrecht zu erhalten, während die Gäste nach der Anfangsviertelstunde auch offensiv vereinzelt Nadelstiche zu setzen versuchten. Hier konnte sich der SVV aber stets auf den seit Wochen formstarken Seidel im Gehäuse verlassen. Die ersten 45 Minuten waren so geprägt von Offensivbemühungen der Vogter, welcher allerdings keinen Ertrag brachten. So ging es auch torlos in die Pause. Coach Petca reagierte und brachte direkt nach dem Seitenwechsel mit Maier für Völkel weitere Geschwindigkeit auf den Flügeln, was sich auch direkt auszahlen sollte. Weingarten fiel es nun vermehrt schwerer die Vogter Angriffe vom Tor wegzuhalten und so fiel in Minute 62. der erlösende Führungstreffer für den SVV. Auf Vorlage von Wucher war im 16ner der frisch eingewechselte Maier zur Stelle und vollendet trocken. Vogt blieb im Nachgang weiter auf dem Gas und wollte die Vorentscheidung herbeiführen. Der ebenfalls eingewechselte Schröttle konnte eine tolle Vorarbeit von R. Buemann allerdings nicht zum 2:0 vollstrecken, sondern scheiterte aus aussichtsreicher Position am Gästekeeper. Von Weingarten kam nun nichts und mehr und so machten die Gastgeber in der Nachspielzeit mit dem zweiten Treffer dann doch noch spät den Sack zu. Ein scharfer Freistoß von R. Buemann konnte nur unzureichend geklärt werden und so war Wucher schlitzohrig zur Stelle und stocherte das Leder über die Linie.