Vogt zieht im Pokal spannend, aber klar in die nächste Runde ein

Am Feiertag, am 01.11.2022 wurde die dritte Runde des Bezirkspokals ausgespielt, das Team vom Türk SV Wangen war in Vogt zu Gast an der Jahnstraße. Die Heimmannschaft musste auf einige Akteure verzichten, aber war dennoch gut aufgestellt und begann gleich mit Vorwärtsdrang. Die Vogter gleich mutig nach vorne M.Kraus mit dem ersten Abschluss, danach N.Brankovic im 16er, gerade noch geklärt, die darauffolgende Ecke köpfte P.Döberl leicht drüber. Die Gäste mit einer guten Gelegenheit Mitte der ersten Halbzeit, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Direkt mit dem Gegenangriff ein Zuspiel von E.Elsahni auf N.Brankovic, auch dieser Kopfball nicht platziert genug, daher stand es immer noch 0:0. Nach einem etwas ungeschickten Foul, gab es einen Freistoß

aus dem Halbfeld für die Wagener. Zur Überraschungs aller fand dieser den Weg ins Tor, schön zirkelte der Schütze vom Türk Wangen ihn über die Mauer. Wie man unser Team kennt, ließ eine Antwort nicht lange auf sich warten, quasi vor dem Pausenpfiff die Großchance über die linke Seite, M.Kraus gut in Form trifft vorerst nur den Pfosten. Und doch noch ein schneller Angriff, E.Elshani kam durch und servierte den Ball ins Zentrum, dort ließ sich N.Brankovic nicht zweimal Bitten und netzte zum Ausgleich.

Vogt kam aus der Kabine und hatte sich viel vorgenommen, das merkte man. In der 47. Minute dann gleich ein schöner Angriff, M.Kraus zeigte Übersicht und bediente R.Buemann, der versenkte die Murmel ohne Zweifel zur 2:1 Führung. Direkt mit dem nächsten Angriff, stibitzte N.Brankovic den Ball, schöner tiefer Pass auf M.Kraus, der legte uneigennützig quer und R.Buemann traf schon wieder. Vogt wie im Rausch alle 3 Minuten ein Chance, D.D`Ercole mit einem Abschluss, leicht drüber. N.Brankovic mit einer Weltklasse Mitnahme nach einem 50m Traumpass, schade der Torwarte konnte gerade noch mit dem Bein abwehren. Die nächste Möglichkeit wieder kein Treffer vom magischen Dreieck. In der 61. Minute ein schöner Schlenzer von M.Kraus, knapp am Winkel vorbei, jetzt ließen die Vogter wieder zu viel liegen. Vogt musste 20 Minuten vor dem Ende verletzungsbedingt wechseln. Der neue offensive Mann L.Scholz brauchte nicht lange, gleich auf Temperartur, leitete er das 4:1 selbst ein mit einem Pass nach Außenein. Seine Kollege R.Buemann zeigte sich spendabel und bediente L.Scholz, schönes Tor per Direktabnahme. Etwas ungewohnte Positionen führte in der Schlussphase dazu, da die Gäste wieder besser ins Spiel kamen. In der 81.-ten der schön rausgespielte 4:2 Anschluss und gleich drauf noch einmal keine Zweikampfführung und die Gäste verkürzen zum 4:3. Leichtfertig hatte man Vorne das Ergebnis nicht

noch deutlicher gestaltet, entsprechend erinnerte man sich 2 Tage zurück. Hoch konzentriert arbeitete das Team aus Vogt nochmal zusammen und nutzte nach einem

Außenrisspass von P.Mayer die Kontermöglichkeit zum 5:3. Deckel drauf, R.Buemann erzielte seinen 3.-ten Treffer in Halbzeit 2 und zeigt sich damit nach der Pause leicht verbessert zu den Vorwochen.