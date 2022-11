Vogt lässt zum ersten Mal in der Saison Punkte daheim liegen

Beide Mannschaften kamen gut in die Partie und suchten ihr Glück in der Offensive. In der 20 Minute flankte Vogt auf T.Fricker, sein Gegenspieler bekam den Ball an die Hand, draus resultierte der Handelfmeter. Diesen verwandelte M.Kraus souverän zur 1:0 Führung. Die Heimmannschaft nun am Drücker nächste Großchance im 16er, doch N.Brankovic wurde von den Beinen geholt, nächster Strafstoß. Wieder trat Capitain M.Kraus an und knallte den Ball unbeeindruckt zum 2:0 in die Maschen. Nur wenige Minuten später ein Ballverlust im Spielaufbau, die Gästen Gedankenschnell, sie schickten ihren Stürmer tief Richtung 16er. Das Laufduell Verteidiger gegen Stürmer, gewann der Vogter Schulter an Schulter robust, allerdings gab der Schiedsrichter dafür einen Freistoß. Kann man so auslegen. Diesen nahen Freistoß nutzte Wolpertswende direkt zum Anschlusstreffer. Fast noch der Ausbau der Führung vor der Pause, als D.D`Ercole bei einer schönen Direktabnahme knapp am Kreuzeck scheiterte. Nach der Pause beide Teams gleich wieder mit offenem Visier. Seidel musste nach einem Konter dann im 1gg1 parieren, wie immer so kaum bezwingbar. In der 50 Minute dann ein Freistoß aus dem Halbfeld, M.Kraus mit einer Hereingabe auf N.Brankovic, der ließ den Ball auf T.Fricker tropfen, Fricker lässt zwei Gegner stehen und schließt aus 20m ab, das 3:1.

Manche hatten nun das Gefühl, dass Spiel wäre spätestens mit dem ungeschickten Foul in der 70min fast schon vorbei. Doch leider verschossen die Vogter diesen Strafstoß und gaben den Gästen nochmal Rückenwind. In der 73.-ten ein sehenswerter Kopfball nach einer Flanke aus einem ruhendem Ball zum 3:2 Anschluss. Wenige Minuten danach der Ausgleich nach einer Ecke die nicht gut geklärt wurde. Der Nachschuss aus dem Rückraum fand genau das Loch und landete hinten flach im Eck. Das Heimteam aus Vogt schüttelte sich kurz und zeigte Nehmerqualitäten, mit dem nächsten schönen Tempogegenstoß nach einer Ecke der Gäste passte M.Kraus den Ball Richtung T.Fricker. Dieser schoss mit einem Pressschlag damit seinen zweiten Treffer. Eine weitere Großchance für die

Heimmannschaft, wieder über außen durchgebrochen mit einem Querpass in die Mitte, das Tor war leer, doch verhinderte ein Abwehrspieler die Vorentscheidung denkbar knapp vor L.Scholz. Immer noch nicht Schluss, dann die letzte Aktion in der Nachspielzeit nochmals Ecke für Wolpertwende. Der Lucky Punch gelang in Persona des Torwarts der ungedeckt einschieben konnte. Wow ein tolles Spektakel für alle Fans an diesem Nachmittag und in Summe guten Leistungen beider Teams. Doch am Ende stand das Spiel im Schatten der Zuspitzung, als eine Tätlichkeit noch übersehen wurde, aber

die Emotionen mit einem Spieler der Gäste völlig durchgingen, der mehrfach den Schiedsrichter bedrohte, angehen wollte, usw. Beide Mannschaften deeskalierten soweit möglich die Rudelbildungen auf dem Platz und widmeten sich den schönen Sachen nach einem Torreichen Fußballspiel.