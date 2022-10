Vogt festigt nach ungefährdetem Sieg die Verfolgerrolle

Die Gäste aus Vogt weiter im Aufschwung, quasi eine Kopie des Führungstreffers, nur stellte diesmal M.Kraus nach der Hereingabe seine Qualitäten im 1gg1 unter Beweis und machte trocken das 0:2. Die nächste Großchance ließen die Vogter liegen, weil sie zu lässig ihre Überzahl verspielten. Zwischendurch meldete sich die Heimmannschaft ab und an über Standards im Torgefährlichen Bereich, was sowohl der Tormann, wie auch die gesamte Defensive konsequent wegverteidigte. In der 34 min. dann der Ausbau der Führung, als E.Elshani clever den Fehler im Spielaufbau nutzte und zum 0:3 erhöhte. Lange Nachspieltzeit, wegen der Verletzung, wie anfangs beschrieben, die nochmal turbulent wurde. Erst musste das Heimteam wieder verletzungsbedingt wechseln, danach hätte T.Neubauer den Vorlagen Hattrick für J.Wucher einnetzen können, leider vergeben. Doch direkt mit der nächsten Chance revanchierte sich M.Kraus bei J.Wucher mit einer sehenswerten Weiterleitung, Julian Wucher krönte seine bärenstarke Halbzeit mit seinem klasse Tor zum 0:4. Immer noch nicht Pause, mit der letzten Aktion, belohnten sich die Wurzacher mit dem Anschlusstreffer nach einem kuriosen Freistoß.

Nach der Pause plätscherte, das Spiel etwas vor sich hin, bis zur 60. Minute gab es keine nennenswerten Highlights. Das Spiel wurde jetzt ruppiger und die Heimmannschaft nahm das Spiel mehr und mehr in die Hand, allerdings ohne N.Seidel je unter Bedrängnis zu bringen. In der Schlussphase zeigte sich D.D`Ercole frech und spielfreudig, das weckte die Kollegen nochmals und Vogt nahm wieder aktiver an der offensive Teil. So kam es wie es kommen musste, nach einem tollen Spielzug war D.D`Ercole durch und spielte überragend uneigennützig quer zum mitlaufenden E.Elsahni der seinen zweiten Treffer erzielte. Damit war der Deckel drauf. Kurz vor Abpfiff gelang noch ein Treffer nach einer Ecke kam M.Kraus an den Ball, und erzielte seinen 3.-ten Treffer, sicherlich das Tor des Tages aus mehr als 40m flog der Ball in den Winkel. Die Nachspielzeit wurde dann nochmals unnötig heiß, durch Fouls auf beiden Seiten, mit dem Ergebnis das E.Elshani mit zwei Toren, aber auch zwei gelben Karten den Platz verlassen durfte, was das Spiel und die Art und Weise dieses souveränen Sieges keines Wegs trübte.

Fazit: souveräne Auswärtsleistung mit viel Kampf, Qualität und einigen spielerischen Momenten, was das Trainerduo wirklich freute, weil Trainingsinhalte mehrfach auf dem Platz zu sehen waren. Stark gemacht Männer, wieder einen Schritt vorwärts in Sachen Reifeprozess.