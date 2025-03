Vogt baut Tabellenführung aus – Maierhöfen/Grünenbach siegt deutlich

Das Spiel endete ohne Tore, womit beide Teams jeweils einen Punkt verbuchen konnten. In der Tabelle belegt der SV Weingarten nun mit 25 Punkten den 8. Platz, Brochenzell ist mit 26 Punkten auf dem 5. Platz. In der Schlussminute sah Christoph Vossler (90.) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

---



Der SV Baindt zeigte sich effizient und fuhr einen Heimsieg gegen den FC Leutkirch ein. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Jan Fischer (45.+4) die Führung für die Gastgeber. Ein Eigentor von Fabian Nadig (68.) besiegelte die Niederlage für Leutkirch. Damit schiebt sich der SV Baindt weiter ins Mittelfeld der Tabelle, während Leutkirch den Abstand zur Abstiegszone nicht vergrößern konnte.

---

Der SV Vogt behauptete sich im Spitzenspiel beim TSV Meckenbeuren und gewann mit 2:1. Jan Mathis (6.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Julian Wucher (39.) glich noch vor der Pause aus. In der 70. Minute erzielte Sergen Leyla das entscheidende Tor für Vogt. Ahmad Yosef (30.) sah nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, und Jonas Fischer scheiterte in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart.