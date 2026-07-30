Vogler erlöst Krauchenwies – SG Heuberg überzeugt mit Offensivpower

– Foto: Sarah Hanner

Tore: 1:0 Vogler

Die heutigen Spiele werden von Philipp Herbst (ehemaliger Verbandsligaschiedsrichter), Achim Mauz (aktuell Oberligaschiedsrichter) und Alexander Nipp (ehemaliger Verbandsligaschiedsrichter) geleitet. Die erste gute Möglichkeit der Partie gehört Valentin Bauch-Bok, doch Manuel Rapp bleibt im Eins-gegen-eins Sieger. In der Folge neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend. Krauchenwies hat zwar mehr Ballbesitz und wirkt optisch überlegen, kann daraus jedoch kaum Torgefahr entwickeln. Erst nach rund 25 Minuten verzeichnet Raphael Müller wieder einen Abschluss, der allerdings das Ziel verfehlt. Auch die zweite Halbzeit beginnt mit einem Versuch von Müller. Krauchenwies kommt nun deutlich druckvoller aus der Kabine, doch Bauch-Bok kann seinem Kopfball nicht genügend Druck verleihen. Auf der Gegenseite prüft Allgaier SG-Keeper Manuel Rapp mit einem Freistoß. Der eingewechselte Häberle bringt sofort neuen Schwung und kommt innerhalb einer Minute zu zwei Abschlüssen. Für einen Schreckmoment sorgt FCK-Keeper Kremer, als er rund 35 Meter vor seinem Tor einen Zweikampf mit einem SG-Stürmer eingeht. Krauchenwies erhöht anschließend den Druck. Nach einem Eckball setzt Raphael Müller einen Kopfball an die Latte. Wenig später kommt Müller am Elfmeterpunkt frei zum Abschluss, doch Rapp verhindert mit einer starken Parade erneut den Rückstand. Die SG Heinstetten bleibt durch Konter gefährlich. Kapitän Ullmann vergibt jedoch, weil er im letzten Moment von Kleiner entscheidend bedrängt wird. Kurz darauf rettet Rapp nach einem Missverständnis in der SG-Abwehr in höchster Not gegen Müller. Den folgenden Eckball kann Heinstetten nicht entscheidend klären. Vogler reagiert am schnellsten und stochert den Ball zum 1:0 über die Linie. Am Ende steht ein verdienter Erfolg für den Bezirksligisten. Die SG Heinstetten muss nun im Elfmeterschießen gegen die SGM Schmeien um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.