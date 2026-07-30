Vogler erlöst Krauchenwies – SG Heuberg überzeugt mit Offensivpower

Herbert-Kaut GmbH Gruppe
FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen – SG Heinstetten 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Vogler
Die heutigen Spiele werden von Philipp Herbst (ehemaliger Verbandsligaschiedsrichter), Achim Mauz (aktuell Oberligaschiedsrichter) und Alexander Nipp (ehemaliger Verbandsligaschiedsrichter) geleitet. Die erste gute Möglichkeit der Partie gehört Valentin Bauch-Bok, doch Manuel Rapp bleibt im Eins-gegen-eins Sieger. In der Folge neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend. Krauchenwies hat zwar mehr Ballbesitz und wirkt optisch überlegen, kann daraus jedoch kaum Torgefahr entwickeln. Erst nach rund 25 Minuten verzeichnet Raphael Müller wieder einen Abschluss, der allerdings das Ziel verfehlt. Auch die zweite Halbzeit beginnt mit einem Versuch von Müller. Krauchenwies kommt nun deutlich druckvoller aus der Kabine, doch Bauch-Bok kann seinem Kopfball nicht genügend Druck verleihen. Auf der Gegenseite prüft Allgaier SG-Keeper Manuel Rapp mit einem Freistoß. Der eingewechselte Häberle bringt sofort neuen Schwung und kommt innerhalb einer Minute zu zwei Abschlüssen. Für einen Schreckmoment sorgt FCK-Keeper Kremer, als er rund 35 Meter vor seinem Tor einen Zweikampf mit einem SG-Stürmer eingeht. Krauchenwies erhöht anschließend den Druck. Nach einem Eckball setzt Raphael Müller einen Kopfball an die Latte. Wenig später kommt Müller am Elfmeterpunkt frei zum Abschluss, doch Rapp verhindert mit einer starken Parade erneut den Rückstand. Die SG Heinstetten bleibt durch Konter gefährlich. Kapitän Ullmann vergibt jedoch, weil er im letzten Moment von Kleiner entscheidend bedrängt wird. Kurz darauf rettet Rapp nach einem Missverständnis in der SG-Abwehr in höchster Not gegen Müller. Den folgenden Eckball kann Heinstetten nicht entscheidend klären. Vogler reagiert am schnellsten und stochert den Ball zum 1:0 über die Linie. Am Ende steht ein verdienter Erfolg für den Bezirksligisten. Die SG Heinstetten muss nun im Elfmeterschießen gegen die SGM Schmeien um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.
Schütz & Musch GmbH Gruppe
SG Heuberg – SG FC 99/FC Laiz 4:0 (2:0)
Tore: 1:0 Wetterer, 2:0 Wetterer, 3:0 Haselmaier, 4:0 Ruf
Nach einer anfänglichen Abtastphase verzeichnet die SG FC 99/Laiz durch Kevin Kille den ersten Abschluss der Partie. Sein Versuch landet jedoch am Querbalken. Im direkten Gegenzug läuft Ruf aus zentraler Position alleine auf das Tor zu, setzt den Ball aber knapp am Gehäuse vorbei. Wenig später macht es sein Teamkollege Wetterer besser und überwindet Winz zur 1:0-Führung. Auf der Gegenseite wird ein Abschluss von Kille im letzten Moment geblockt. Erneut taucht Wetterer anschließend frei vor Winz auf und schnürt mit dem 2:0 seinen Doppelpack. Kurz darauf rettet Winz mit einer starken Parade gegen einen Distanzschuss von Ruf. Die SG FC 99/Laiz kommt engagiert aus der Halbzeitpause. Richter steckt den Ball sehenswert auf Frank durch, dessen Lupfer jedoch von Straub stark pariert wird. Wenig später tankt sich Solamo durch, scheitert aber ebenfalls am glänzend reagierenden Straub. Mitten in der Drangphase der SG FC 99/Laiz sorgt Haselmaier mit dem 3:0 für die Vorentscheidung zugunsten des Bezirksligisten. Kurz darauf erhöht Ruf auf 4:0. Ein weiterer Abschluss von Frei verfehlt das Tor. Ein schwere Verletzung eines Spieler der SG Heuberg überschattet den anschließenden Ausgang der Partie ehe Oberlige-Schiedsrichter Achim Mauz die Partie beendet.
Freitag 31.07.2026 - Halbfinale
18:30 Uhr FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen - TSV Harthausen/Scher
19:45 Uhr SG Heuberg - Sieger des Elfmeterschießen SGM Schmeien/SG Heinstetten