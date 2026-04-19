»Vogewilde« Crunchtime in Wernberg – Upo verpasst Sieg in Pfreimd Bezirksliga Nord, der Sonntag: Dreierpack von Dennis Lobinger reicht den Pfreimdern nicht zum Heimdreier +++ Furth gibt Führung aus der Hand von Florian Würthele · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

Pfreimds spielender Co-Trainer Dennis Lobinger (rechts) erzielte im Heimspiel gegen Upo drei Tore. – Foto: Josef Trummer

In der Bezirksliga Nord bleibt der FC Wernberg im Rennen um den Aufstiegs-Relegationplatz. Die Mannen von Spielertrainer Bastian Lobinger erkämpften sich gegen den FC Furth im Wald einen 2:1-Heimsieg. Gleich sechs Tore sah das zweite Sonntagsspiel. Die SpVgg Pfreimd und die Sportfreunde Upo gingen nach wilden 90 Minuten mit einem 3:3-Unentschieden auseinander. Die Trainerstimmen:



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Die Anfangsphase haben wir komplett verschlafen und Furth war verdient in Führung. Vor der Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und haben es verpasst noch auszugleichen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel besser drin und konnten das Spiel drehen. Die Schlussphase war vogelwild, weil wir eine unberechtigte Rote Karte und in Folge dieser noch eine Zehn-Minute-Strafe bekommen haben. In Unterzahl haben wir dann den Sieg nach Hause gebracht.“



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Wir haben versucht, die Räume eng zu machen, was uns uns bis Mitte der zweiten Hälfte auch gut gelungen ist. Natürlich hatte Wernberg mehr Ballbesitz, was jedoch selten zu gefährlichen Situationen führte. Dagegen hatten wir im Umschaltspiel gute Möglichkeiten, die Führung sogar auszubauen. Letztlich war Wernberg vor den Tor effektiver und bestrafte uns für zwei unserer grundsätzlich wenigen Unachtsamkeiten. Glückwunsch daher zum Heimerfolg.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir kamen sehr gut ins Spiel und erzielten verdient das 1:0. Durch zwei individuelle Fehler haben wir dann zwei Gegentore kassiert. Aus der Kabine sind wir wiederum sehr gut gekommen und machten gleich das 2:2. Durch einen weiteren individuellen Fehler bekamen wir das 2:3. Erneut zeigten wir Moral, schossen den Ausgleich und hatten kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden.“



Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Wir kamen etwas verhalten ins Spiel und gerieten relativ früh in Rückstand. Dies konnten wir gleich wieder kompensieren und vor der Halbzeit das 2:1 schießen. Hier waren wir relativ gut im Spiel. Nach dem Pfreimder Ausgleich gingen wir erneut in Führung. Danach hatten wir Hochkaräter, hatten gleichzeitig bei zweiten Bällen von Pfreimd im Zentrum aber auch das Quäntchen Glück. Ein Punkt auswärts in Pfreimd okay. Durch diesen Spielverlauf müssen wir das Ding in Summe aber heimbringen.“