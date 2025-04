Vogelwuid!

Was ein Wochenende.

Dann hab es in der Bundesliga ein völlig wildes 4:4 nach der ersten Halbzeit zwischen Union und dem VfB - da schienen wohl einige der Protagonisten des Spiels zugesehen zu haben.

Ja auch schon das Hinspiel gegen Jo/Bi war äußerst torreich und ging mit 4:3 an die Vilstaler.

Und auch dieses Spiel sollte für den neutralen Zuschauer einiges im Gepäck haben - so wie ich zwei Bananen!

Alex Rumpler war dieses Spiel wieder an Bord und mit Ziyad Yassin hatten wir einen typischen 9er in der Startelf.

Baris Bicici bekam dieses mal auch einen Startelfeinsatz

Die Bank war auch schon sexy und das nicht nur wegen Hardey, sondern man hatte da einen Nfalie draussen sitzen, Deniz Kutlu, Kevin Kunz, und Phil Angulanza.

Zudem nen heftigen Support von Flo Markl, Jonas Zwerschina und Vinz Verworn (der glaube ich dieses mal nicht mal was zum Essen dabei hatte)

Und Kathi war auch da!

Gleich zu Beginn hatten die Eisenbahner eine riesen Möglichkeit als der Gästekeeper einen Schuss von Hannes Holler irgendwie entschärfen konnte.

Im Verlauf war es ein Spiel auf überschaubarem Niveau jedoch zeigten sich die Gäste als extrem effizient.

Fehler im Spielaufbau und Spitlbauer sagte ''Dangschee''.

Dann schob die 09 wieder recht hoch und vor allem über außen konnte Gefahr entwickelt werden.

Vor dem Tor war man dann wie so oft in der Saison viel zu verspielt und es kam nichts dabei rum.

In etwa so, wie wenn ich auf ner Single-Party unterwegs bin..und mich am Ende mit Burger King zufrieden geben muss

Deutlich effektiver hingegen die Gäste.

Ball Unterkante der Latte, Boden, Unterkante Latte, drin.

Schon da war es klar, dass das wieder ein maximal seltsames Spiel wird.

Beim 3:0 für die Gäste ging erst ein Foul meinerseits voraus, als ich den Gegner einfangen wollte..dann beim Klärungsversuch rutschte Hannes mit dem Standbein weg - manchmal kommt alles zam.

Dann ging es zum Pausentee und man war sich auch dieses mal sicher, dass man zurückkommen würde.

Nur zwei Minuten in der zweiten Hälfte brauchte es bis Ziyad dann zum umjubelten 1:3 einlochen konnte (ja einlochen und wer hier lacht ist in der Pubertät hängen geblieben)

Lukas Summer trug sich kurzerhand auch in die Torschützenliste ein - nur halt in die der Gäste.

Völlig egal, kann wirklich jedem passieren..ich hab auch schon mal aus Versehen ein alkoholfreies Bier geöffnet - ist scheiße aber man lernt aus solchen lebensverändernden Situationen!

Es sollte nun Schlag auf Schlag gehen und nur 3 Zeigerumdrehungen später nach einem Schubser gegen Nfalie zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.

Die Chance lies sich Ziyad nicht nehmen und traf zum 2:4

Nun haderten die Gäste sowohl mit dem Schiedsrichter als auch mit sich selbst.

Von deren ''Fanblock'' kam dann eine maximalintelligente Aussage - sowas hat auf einem Sportplatz rein gar nichts verloren!

In der 64 Minute war es dann Ramadan Maloku der den Anschlusstreffer zum 3:4 herstellte.

Sagte ja..vogelwildes Spiel.

Das 3:5 der Gäste bekam ich leider gar nicht mit weil ich niedergestreckt wurde - daher weiß ich auch nicht wie das zählen konnte.

Das 3:6 fiel dann noch, sah ich von der Bank - mei, wenn du alles nach vorne wirfst, dann passiert das eben.

So bleibt zurück ein sehr seltsames Spiel, dass ich immer noch nicht zu 100 % einordnen kann.

Ja, 3:6 verloren..aber wieder zurückgekämpft und am Ende halt wirklich seltsame Eier gefangen (ah stimmt, war ja Ostern)

Nach dem Spiel war kein Bier mehr da - beschämend!

Und ja, Lukas und ich tranken dann ein warmes Radler.

Sind wir widerlich? Vielleicht!

Jetzt gilt es Wunden zu lecken (oder was sonst so im Angebot ist) und mit vollem Elan in den Saisonendspurt zu gehen.

Herzlichen Dank im Übrigen an die Pharmaindustrie - das Ibuprofen heute tut der Schulter echt gut.

Pfiad eich beinand!