🗣: "Vogelwildes Spiel" in Waldperlach – Aschauer "Befreiungsschlag"

Am zwölften Spieltag der Bezirksliga Ost gab es viele enge Partien. Töging verliert knapp in Aschau, Rosenheim und Holzkirchen müssen sich mit einem Punkt zufriedengeben. Zorneding dreht die Partie nach einem Rückstand. Die Stimmen der Trainer zum Spieltag.

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Ein insgesamt vogelwildes Spiel, mit dem am Schluss glücklicheren, aber nicht unverdienten Ende für Miesbach. In der Anfangsphase haben wir mehrmals um den Gegentreffer gebettelt, gehen aber glücklich in Führung. In der nächsten halben Stunde waren wir dann klar spielbestimmend, haben die unkonventionelle Spielweise des Gegners besser kontrolliert und müssen mehrmals auf 3:0 stellen. Das verpassen wir und waren nach dem Anschlusstreffer weiter sehr anfällig. Das Ende ist bekannt. Heute muss es richtig wehtun, ab morgen geht der Blick aber wieder nach vorne!« Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel schien für uns eigentlich schon verloren, aber wir konnten es tatsächlich noch drehen – Kompliment an die ganze Truppe, nach einem 0:2-Rückstand so zurückzukommen. Angesichts unserer Chancen, darunter zwei Pfostenschüsse in den ersten zehn Minuten, wäre eine Führung durchaus verdient gewesen. Danach hatten wir noch zwei, drei gute Möglichkeiten. Walperlach kam nach etwa einer halben Stunde besser ins Spiel, ging in der 35. Minute in Führung und legte direkt nach der Halbzeit das 2:0 nach. Zu dem Zeitpunkt waren die Köpfe natürlich unten, wir hatten uns viel vorgenommen. Aber die Jungs haben sich wieder aufgerappelt und nach einer Stunde per Standard – einem Freistoß von der Seite – durch einen Kopfball den Anschluss erzielt. Die Schlussphase war dann an Dramatik kaum zu überbieten: Erst trifft Florian Haas mit einem Flachschuss vom Strafraum zum 2:2, und mit der letzten Aktion köpft Josef Sontheim nach einer Ecke das 3:2 für uns. Da sind natürlich alle Dämme gebrochen. Jetzt sitzen wir noch mit einem Bier in der Kabine – schöner kanns kaum sein.«

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Heute gibt es eigentlich gar nicht so viel zum Spiel zu sagen, außer dass die Jungs großartig gekämpft haben und sich verdient die drei Punkte geholt haben. Alle haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, damit die drei Punkte aus Siegsdorf mitgenommen werden. Es war zwar kein berauschendes Spiel, aber am Ende zählen die drei Punkte.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Verdientes Unentschieden – es war eine gute Teamleistung gegen eine starke Mannschaft. Leider konnten wir die numerische Überzahl nicht gewinnbringend nutzen, da wir unsere Offensivaktionen am Ende zu unsauber gespielt haben. Aber wir haben ein super gutes Spiel gemacht – wir haben Holzkirchen viel den Ball überlassen, aber vor allem in Halbzeit eins sehr gut umgeschaltet und sind nicht unverdient in Führung gegangen. Nach einer vermutlich berechtigten Zehn-Minuten-Strafe und anschließendem Kopfballtor nach Freistoß haben den Ausgleich kassiert – verdienter Halbzeitstand. Zweite Halbzeit war viel Geplänkel, wenig Nennenswertes bis zur roten Karte wegen gefährlichem Spiel für Holzkirchen. Ich finde, die war überzogen, wobei man sie geben kann. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient. Viel Erfolg weiterhin an Holzkirchen. Sehr faire Gäste mit zwei super Trainern, Akkurt und Scherer und natürlich einem echt stark besetztem Kader. Wir sind stolz auf den Punktgewinn.« Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir haben 1:1 gespielt beim SB Rosenheim. Fakt ist, dass wir im letzten Drittel leider sehr wild waren und unsere sehr guten Tormöglichkeiten einfach nicht genutzt haben. Wir gehen dann aus dem Nichts mit 1:0 in Rückstand, kommen relativ gut zurück und starten auch ordentlich in die zweite Halbzeit. Dann bekommen wir aus unerklärlichen Gründen eine Rote Karte, spielen 30 Minuten in Unterzahl und werden in dieser Phase sogar noch einen Tick besser. Trotzdem gelingt es uns nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Am Ende nehmen wir einen Punkt mit und damit ist alles in Ordnung.«