Vogelwildes Spiel in Radeberg Sieben Tor und eine zu späte Aufholjagt der Gäste.

Beim Tabellenletzten Radeberger SV trat der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit derselben Startaufstellung an wie zuletzt im Heimspiel gegen den BSV 68 Sebnitz, welches man mit 6:1 (3:1) gewinnen konnte. Die Gastgeber waren gut eingestellt und traten sehr aggressiv und konzentriert auf. Die Neusalzaer selbst trugen ihre Angriffe unsauber und ungenau vor, sodass man nicht wirklich gefährlich vor das Radeberger Tor kam. Der Tabellenletzte agiert dagegen zielstrebiger und kam schon nach fünf Minuten zur ersten guten Gelegenheit, aber RSV Spieler Maurice Hagen scheiterte mit seinem Versuch am Neusalzaer Schlussmann Dominic Schiring. Nach einer klaren Abseitsstellung von Leon Erdmann bei einem Radeberger Konter scheiterte der Außenspieler zunächst an FSV Keeper Dominic Schiring und RSV Kapitän Felix Claus hämmerte den Nachschuss unhaltbar in die Maschen (16.). Neusalza spielte zwar den technisch besseren Fussball, aber den Radebergern sah man an diesem Samstagnachmittag die höhere Einsatzbereitschaft förmlich an. Die Gäste suchten den Erfolg meist mit harmlosen Fernschüssen. Der Radeberger SV konterte nach Balleroberungen immer wieder gefährlich, so auch in der 24. Minute als Maurice Hagen frei durch war und erneut an FSV Tormann Dominic Schiring scheiterte. Den gefährlichsten Abschluss der Neusalzaer verbuchte Vincent Jarmer für sich, als dieser Yannik Hartmann im RSV Kasten zu einer starken Parade zwang (37.). Die anschließende Ecke setzte FSV Kapitän Tobias Draßdo auf die Torlatte (37.). Nach unsauberem Zuspiel der Neusalzaer im Vorwärtsgang wehrte Kevin Klinkicht den Ball weit nach vorn ab, das Spielgerät landete vor den Füßen von Felix Claus, welche den Ball nach kurzem Antritt aus gut 25 Metern in den Torwinkel des FSV Kastens jagte (41.). Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff setzten die Platzherren den nächsten Konter. Nach Zuspiel von Henry Hempel vollendete der überragende Felix Claus zum 3:0 (50.). Das sollte aber noch lange nicht der Schlusspunkt sein. Um die Neusalzaer konnte einem in dieser Phase nur angst und bange werden. Die Radeberger spielten sich förmlich in einen Rausch und erzielten nach einem weiteren Konter über Henry Hempel noch das 4:0 durch Maurice Hagen (64.). Nach Flanke von Mike Hirsch knallte Henry Hempel den Ball sehenswert an die Neusalzaer Torlatte (70.). Der Knall schien die Gäste endlich munter zu machen. Wie verwandelt spielten die FSV Kicker guten Kombinationsfussball. Nach guter Ballstafette und einem Solo von Lukaš Bouška auf der Grundlinie schoss Patrick Rangel Mendes die Eingabe des Tschechen zum 4:1 ein (72.). Einen Eckball von Tobias Draßdo beförderte Martin Halgaš mit dem Hinterteil aus dem Gewühl heraus über die Torlinie (79.). Jetzt drückte der Gast auf das Tempo, bespielte die RSV Truppe und legte einen Angriff nach dem anderen auf den Rasen des Vorwärtsstadions. Eine Halgaš Eingabe setzte Oleksandr Lysenko am langen Pfosten neben das Tor (87.). Hier hätten die Gäste das 4:3 machen müssen, um noch einen Punkt mitzunehmen. Radebergs Maximilian Stanzel setzte einen weiteren Konter knapp am FSV Tor vorbei (90. +2). Die Neusalzer versuchten dennoch alles, um zum Torerfolg zu kommen. Eine Bouška Flanke köpfte Oleksandr Lysenko vor das Radeberger Tor, wo Benjamin Wendschuh zum 4:3 einschoss (90. +4). Von draußen kam nun mehr und mehr Hektik in das Spiel und RSV Trainer Frank Selber sah wegen Schiedsrichterbeleidigung noch die rote Karte (90. +6). Anschließend war Schluss und die Radeberger sicherten sich verdient die drei Punkte. (gs)