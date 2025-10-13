🗣: "Vogelwildes Spiel" für Waldeck – MTV fühlt sich "fantastisch"

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: »Das war ein vogelwildes Spiel, das genauso gut auch in die andere Richtung hätte kippen können. Am Ende haben wir 4:3 in Deisenhofen gewonnen – aus unserer Sicht natürlich glücklich. Es war wirklich alles dabei: Sonntagsschüsse, mehrere Pfostentreffer, kuriose Tore und Fehler auf beiden Seiten, auch von den Torhütern. Für Defensivliebhaber war das sicher kein Leckerbissen. Es hätte auch 6:6 ausgehen können. Umso mehr freuen wir uns über die drei Punkte.«

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir konnten heute mit einem 4:1-Sieg in Polling drei wichtige Punkte mitnehmen. In der ersten Halbzeit war die Chancenverteilung sehr ausgeglichen, vielleicht sogar mit einer leichten Überhand für Polling, sodass unsere 1:0-Führung zur Pause durchaus schmeichelhaft war. Nach der Pause gab es auf beiden Seiten taktische Umstellungen, bei uns kamen zudem drei verletzungsbedingte Wechsel hinzu. Das hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine gut besetzte Bank ist. Die eingewechselten Spieler haben nicht nur durch die Tore, sondern auch durch Ballbesitz und Chancenverteilung dazu beigetragen, dass wir in der zweiten Halbzeit präsenter und insgesamt besser agiert haben. Am Ende haben wir den Sieg verdient und ich freue mich besonders für die Mannschaft und die Spieler von der Bank, die heute ihren Teil dazu beigetragen haben. Nach den ersten acht nicht so erfolgreichen Spielen haben wir uns heute wieder so präsentiert, wie wir es uns vorgestellt haben, und stehen nun auch wieder souveräner in der Tabelle.«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir wollten den guten Lauf der letzten Woche unbedingt mitnehmen und auswärts drei Punkte holen, um uns einen entscheidenden Vorsprung zu den Abstiegsrängen zu sichern. Deshalb hatten wir uns sehr viel vorgenommen und gleichzeitig das Ziel, unsere zuletzt anfällige Defensive zu stärken. Wir haben auf eine kontrollierte Offensive gesetzt und sind sehr gut ins Spiel gekommen, mit hoher Ballsicherheit und gut herausgespielten Offensivaktionen. So konnten wir bis zur 22. Minute bereits einen 3:0-Vorsprung erzielen – in dieser Phase wäre sogar ein höherer Vorsprung möglich gewesen. Besonders hervorheben möchte ich Valentin Dammasch, unseren Kapitän, der ein überragendes Spiel gemacht und seinen Tag und seinen starken Lauf mit einem Doppelpack gekrönt hat.

Nach dem frühen Vorsprung haben wir das Spiel eher verwaltet und noch einige Chancen herausgearbeitet. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner alles nach vorne geworfen und das Spiel wurde etwas ruppiger, blieb aber durchweg fair. Wir haben uns davon zwar etwas beeindrucken lassen, das Spiel aber dennoch sehr souverän zu Ende gebracht. Die drei Punkte sind fantastisch: Wir haben jetzt einen Zwölf-Punkte-Vorsprung und stehen zeitgleich auf Platz vier mit einem Nachholspiel. Das ist eine wunderschöne Momentaufnahme und ein unglaublicher Erfolg für den MTV München in der Bezirksliga. Wir nehmen das gerne mit, freuen uns auf die nächste Woche, wenn Olching zu Gast ist, und sind rundum sehr glücklich.«