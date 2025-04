Vogelwildes Spiel endet unglücklich für den VfB

Nach dem souveränen 5:1-Sieg gegen Schmiedehausen ging es heute für die Zweite zu Hause nach Heimrechttausch gegen Niedertrebra bei Sonne-Wolken-Mix um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die ersten 10 Minuten waren die fußballerisch Besten der gesamten Partie. Schon in der 3. Minute kam es zum ersten Oberweimarer Konter nach Ecke von Niedertrebra, bei dem Merie per Steilpass wunderbar Buddeberg, der ein sehr gutes Spiel machte, in den Strafraum schickte, der eiskalt den herausstürmenden Oehler zum 1:0 überlupfte. Nur vier Minuten später verteidigte Oehler kurz vor der Strafraumkante im Strafraum stark einen weiteren Angriff unserer Männer. Allerdings landete sein Abpraller genau vor Mönnig, der aus gut 20 Metern trocken das 2:0 erzielte. Doch damit nicht genug, denn der direkte Gegenangriff nach dem Anstoß führte zum Anschlusstreffer von Niedertrebra durch Titze. Keine Chance für Rübe, dem Debütanten im Tor der Zweiten.

Nach dieser furiosen Anfangsphase stieg die Spieltemperatur etwas, doch noch lag der Fokus darauf, Fußball zu spielen. In der 20. Minute erzielte Niedertrebra den Ausgleich, doch Schiedsrichterin Kirsche pfiff den Treffer wegen Abseits zurück. Im Zuge des daraus resultierenden Freistoßes und mehreren kurzen Ballbesitzwechseln eroberten Merie und Mönnig in der 22. Minute gemeinsam durch starkes Pressing kurz vor dem Strafraum den Ball, den Merie mit einem Flachschuss zum 3:1 versenkte. Und wie beim 2:1 kam Niedertrebra mit dem Gegenangriff nach dem Anstoß zum erneuten Anschlusstreffer, diesmal durch Lettau in der 23. Spielminute. Auch hier war Rübe chancenlos. Dieses Tor befeuerte die Hitze der Partie noch weiter und so war das Spiel von Nicklichkeiten und Wortgefechten geprägt. Leider gelang Niedertrebra dann noch in Minute 31 durch Kowalczyk der Ausgleich zum 3:3. Bis zur Pause wurde es dann so vogelwild, so dass diese für alle dringend nötig war. Der schnelle und auffällige Merie musste zudem wegen seiner Gelb-Rotgefährdung zur 2. Halbzeit durch Klatka ersetzt werden. Nach der Auszeit für beide Mannschaften war die Hitze aus der Partie raus und nach zwei weiteren Toren durch Lettau in der 47. und 50. Spielminute, nach unsicheren Defensivaktionen, zugunsten von Niedertrebra gedreht.