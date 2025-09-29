Vogelwildes Duell endet 4:4

Der TSV Dietfurt (Kreisliga 2 Regensburg) hat sich am Mittwochabend im vorgezogenen Heimspiel gegen die SG Painten mit einem furiosen Finale noch einen Punkt gesichert. Am Ende stand es nach einem, so TSV-Coach Matthias Pfeifer, vogelwilden Duell 4:4 (1:1).



Die Partie fand diesmal auf dem Gelände des FSV Kottingwörth statt, mit dem die Reserve des TSV Dietfurt eine Spielgemeinschaft bildet. Die gut 200 Zuschauer kamen mit den acht Treffern voll auf ihre Kosten und auch die beiden Trainer waren sich nach der Partie einig, dass sie mit dem Remis leben können. Die Gäste waren der erwartet starke Gegner, investierten viel ins Spiel und gingen durch Bastian Kellner auch verdient in Führung (19.). Dies weckte den Ehrgeiz der Dietfurter, die nun mehr Druck ausübten und durch Felix Stark in der 35. Minute zum Ausgleich kamen.

Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Stark ein zweites Mal zu (46.). Doch nach dem Führungstreffer schlichen sich bei den Gastgebern eklatante Fehler ein, die zwischen der 53. und 64. Minute zu drei Gegentoren führten. Pfeifer monierte hier mangelnde Zuordnung und inkonsequentes Zweikampfverhalten.



Allerdings lobte er sein Truppe für die gezeigte Moral, denn schon in der 69. Minute leitete Johannes Fritz mit seinem ersten Treffer die Aufholjagd ein. Fritz war auch in der Folge der Leader beim TSV und riss seine Mitspieler immer mehr. Die Belohnung für den betriebenen Aufwand war dann der Ausgleichstreffer durch Fritz vier Minuten vor Spielende.