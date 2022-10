Vogelwilde Partie in Grafstal 4. Liga, Gruppe 9: Kempttal - Russikon

Das Spiel wurde auf dem Kunstrasen ausgetragen, weshalb die Heimmannschaft im Vorteil war, da sie den Platz bereits kannte. Die Russiker hatten zu Beginn etwas Mühe mit dem ungewohnten Terrain, vor allem aber, weil der Platz eher klein bemessen war. Obwohl die Devise der Gäste war, dass sie es spielerisch lösen wollen, mussten sie bald vom eigentlichen Schlachtplan abkommen: Es war schlicht nicht möglich, das Spiel wie gewohnt zu bestreiten, weshalb bald mit langen Bällen operiert wurde. Die Heimmannschaft tat es den Russikern gleich und so entstand ein „kick-and-rush“-Spiel, in welchem das Mittelfeld immer wieder überbrückt wurde. Obwohl sich beide Mannschaften in den Anfangsminuten Chancen herausspielen konnten, war es der FC Kempttal, welcher durch Carlos Domingos Rocha in Führung ging – 1:0 (22). In der Folge konnten die Gäste das Zepter aber eher in die Hand nehmen und wussten sich weitere Chancen herauszuspielen, konnten aber keine davon verwerten. Nach dem Seitenwechsel wurde dem FC Russikon ein Foulelfmeter zugesprochen, welchen Andrea Bandino durch Keeper Tanveer Razvi pariert sah (50). Der verschossene Elfmeter kam dem FCR aber zu Gute: Danach war er noch mehr gewillt, das Skore zu egalisieren und setzte alles daran, das auch tun zu können. Kurze Zeit später war es Noel Hagger, welcher nach schöner Vorarbeit von Marcus Diniz Rodrigues Pinheiro das Spielgerät im Tor unterbringen konnte – 1:1 (54). Anschliessend wurde der FC Kempttal im gegnerischen Strafraum kaum mehr vorstellig, da er sich auf das kontern beschränkte. Der FC Russikon hingegen versuchte, den zweiten Treffer der Partie zu erzielen und somit das erste Mal in Führung zu gehen. Obschon die Möglichkeiten vorhanden waren, so scheiterte er am eigenen Unvermögen oder an der Defensive der Hausherren. Kurz vor Schluss wurde dem FCK ein Handelfmeter zugesprochen, welchen Brian Ledermann trat. Auch dieser sah seinen Penalty von Keeper Manuel Wagner pariert (85). Somit war es bereits der zweite Elfmeter in Folge, welchen Manuel Wagner zu Nichte machen konnte. Nach diesem erneuten Motivationsschub rannten die Russiker an und wollten den Sieg mit nach Hause nehmen. In der Nachspielzeit rannte Arsène Signorell alleine auf den Torwart zu. Dieser stürmte aus seinem Tor und konnte den Ball vorerst abwehren. Dieser landete jedoch vor den Füssen des eingewechselten Rocco Monosi, welcher sich nicht zwei Mal bitten liess und aus grösserer Distanz den 1:2-Führungstreffer erzielen konnte (90. +1). Danach brachen alle Dämme bei den Gästen und es wurde frenetisch gejubelt. Die Partie war aber noch nicht zu Ende, denn der FC Russikon musste ein letztes Aufbäumen des Gegners überstehen, ehe er nach dem vielumjubelten Schlusspfiff feiern konnte.