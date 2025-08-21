»Vogelwilde« Bayernliga Nord: Stadeln als Paradebeispiel

Mit seiner torhungrigen Mannschaft hat Morina einen richtig guten Saisonstart erwischt. Vier von fünf Spielen wurden gewonnen. Für die (alleinige) Tabellenführung reicht das aber nicht. Weil der FSV Stadeln bislang genauso stark punkten konnte wie die Oberpfälzer. Der Aufsteiger aus dem Stadtgebiet von Fürth hat die Euphorie aus der erfolgreichen Relegation in die neue Saison transportieren können, sich auch von der 2:5-Heimschlappe gegen Kornburg am 2. Spieltag nicht unterkriegen lassen. Es folgten deutliche Siege gegen Coburg, Fortuna Regensburg und Weiden.



Von einem Höhenflug oder gar einem gefährlichen Abheben ist man in Stadeln aber weit entfernt: „Die Siege waren alle verdient. Wir wollten Punkte sammeln und in der Liga ankommen, aber mit fünf Spielen bist du noch nicht angekommen. Ab dem zehnten Spieltag ist Zeit für ein Resümee“, ist es für Stadelns Trainer Manfred Dedaj noch zu früh für ein Zwischenfazit, wie er gegenüber den Nürnberger Nachrichten betont. Der Credo des 51-Jährigen: jedes Spiel geht bei Null los. Dies impft er auch seinen Spielern ein. „Uns ist bewusst, dass wir Woche für Woche Gas geben und immer über die 100 Prozent gehen müssen.“ Anders geht es in dieser so ausgeglichenen Bayernliga ja ohnehin nicht.



Man wolle als Aufsteiger „der Liga unseren Stempel aufdrücken“, sagt Dedaj, der das aktuelle Erfolgsrezept so beschreibt: „Bei uns kann jeder kicken, vom Torwart bis nach ganz vorne. Wir haben eine Mannschaft, die keine Angst hat und immer gewinnen will.“



Am 9. September, einem Dienstag, dürfte es voll werden auf dem Sportgelände des FSV Stadeln. Influencer-Klub Delay Sports Berlin hatte letzte Woche einen Aufruf gestartet, dass man gern ein Testspiel gegen einen Nord-Bayernligisten bestreiten würde. Den Zuschlag erhielten die Mittelfranken, die mit rund 1.500 Zuschauern rechnen. Seine Finger im Spiel dürfte sicherlich Stadelns neuer Torhüter Tugay Akbakla gehabt haben. Der kickt nebenher in der „Icon League“, einer Kleinfeld-Liga in der Halle, die von Elias Nerlich und Toni Kroos ins Leben gerufen wurde. Nerlich ist auch Mitgründer und Präsident von Delay Sports. So führte das eine zum anderen.



Im Ligabetrieb wollen die Stadelner ihre prächtige Frühform am morgigen Freitag erneut unter Beweis stellen. Die bisherige Überraschungsmannschaft kann zu Gast beim Rangfünften ASV Neumarkt zeigen, wie weit sie wirklich schon ist. Acht Kilometer nördlich von Stadeln empfängt der mau gestartete Titelanwärter SC Eltersdorf (2/0/3) den ASV Cham. Kommt die Elf von Trainer Bernd Eigner nun endlich in Schwung? Seit fünf Spielen wartet derweil Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg auf den zweiten Saisonspiel. Platzt der Knoten im Heimspiel gegen den noch sieglosen Liganeuling SC Großschwarzenlohe? Zeitgleich unternimmt der Würzburger FV in Kornburg den siebten Anlauf für den ersten Saisondreier.





Die Paarungen des 7. Spieltags:



