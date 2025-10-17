Vogelsang sieht seine Mannschaft als klaren Außenseiter

Am Samstag (14 Uhr) steht für den SC Rönnau die nächste schwere Aufgabe an. Nach der 1:3-Niederlage in Ratzeburg empfängt das Team den Tabellenvierten Eichholzer SV, der mit acht Siegen aus zwölf Spielen zu den formstarken Mannschaften der Liga zählt.

Trainer Jan Vogelsang erwartet ein schwieriges Duell, sieht aber auch Möglichkeiten: „Am Wochenende erwartet uns wahrscheinlich das einfachste Spiel. Eichholz hat natürlich eine brutale Qualität – die stehen sonst nicht so weit oben. Wir müssen uns auf uns konzentrieren.“

Personell entspannt sich die Lage etwas: „Ein, zwei Verletzte kommen wieder, das Lazarett lichtet sich zum Glück ein wenig“, so Vogelsang. Seine Mannschaft will den Favoriten dennoch fordern: „Wir wollen Eichholz trotzdem ärgern. Wir wollen in den Zweikämpfen gütig sein, deren Spiel unterbinden und zeigen, dass wir uns nicht kampflos aufgeben.“

Er betont, dass jeder Punktgewinn enorm wichtig wäre: „Wir werden versuchen, möglichst irgendwie Punkte in Rönnau zu behalten – die wären sehr, sehr wichtig für uns. Dementsprechend sind wir motiviert, die Jungs sind motiviert. Es wird aber eine brutal schwere Aufgabe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gute Möglichkeiten haben, wenn wir das umsetzen, was wir vorhaben. Dann schauen wir am Samstag, wofür es gereicht hat.“