Vogelsang fordert Wiederholung der Eichholz-Leistung

Am Samstag (16 Uhr) gastiert der SC Rönnau beim FC Fetih-Kisdorf. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und trennen nur zwei Punkte – Kisdorf mit zwölf Zählern auf Rang elf, Rönnau mit zehn Punkten auf Platz dreizehn. Entsprechend wichtig ist das direkte Duell für beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Jan Vogelsang blickt optimistisch auf die Partie: „Kadertechnisch sind wir ein bisschen dünner besetzt, aber trotzdem noch sehr gut. Wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen – auf dem Kunstrasen und auf die Stärken des Gegners, aber auch auf dessen Schwächen. Wir sind, glaube ich, sehr gut vorbereitet.“ Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf SC Rönnau SC Rönnau 16:00 PUSH

Nach dem 1:1 gegen den Eichholzer SV möchte seine Mannschaft an die überzeugende Leistung anknüpfen: „Ich hoffe, dass wir uns diesmal mit drei Punkten belohnen können und wieder die gleiche Leistung zeigen wie am Wochenende gegen Eichholz. Dann wird es schwer, uns zu schlagen, und wir können die maximale Ausbeute mitnehmen – das ist unser Ziel.“ Vogelsang sieht die Partie auch als Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen: „Daran werden wir im Training nochmal arbeiten und dann hoffen, dass wir die Leistung wieder auf den Platz bringen. Vielleicht können wir uns dann ein bisschen Luft verschaffen oder zumindest verhindern, dass Kisdorf uns davonzieht.“