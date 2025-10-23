Vogelsang fordert Wiederholung der Eichholz-Leistung

Am Samstag (16 Uhr) gastiert der SC Rönnau beim FC Fetih-Kisdorf. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und trennen nur zwei Punkte – Kisdorf mit zwölf Zählern auf Rang elf, Rönnau mit zehn Punkten auf Platz dreizehn. Entsprechend wichtig ist das direkte Duell für beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt.
Trainer Jan Vogelsang blickt optimistisch auf die Partie: „Kadertechnisch sind wir ein bisschen dünner besetzt, aber trotzdem noch sehr gut. Wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen – auf dem Kunstrasen und auf die Stärken des Gegners, aber auch auf dessen Schwächen. Wir sind, glaube ich, sehr gut vorbereitet.“
Nach dem 1:1 gegen den Eichholzer SV möchte seine Mannschaft an die überzeugende Leistung anknüpfen: „Ich hoffe, dass wir uns diesmal mit drei Punkten belohnen können und wieder die gleiche Leistung zeigen wie am Wochenende gegen Eichholz. Dann wird es schwer, uns zu schlagen, und wir können die maximale Ausbeute mitnehmen – das ist unser Ziel.“
Vogelsang sieht die Partie auch als Chance, sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen: „Daran werden wir im Training nochmal arbeiten und dann hoffen, dass wir die Leistung wieder auf den Platz bringen. Vielleicht können wir uns dann ein bisschen Luft verschaffen oder zumindest verhindern, dass Kisdorf uns davonzieht.“
Sein Pendant auf der anderen Seite, Nico Brehm, sagt: "Das Spiel gegen Rönnau ist ein echtes Kreisderby, zudem ist die tabellarische Situation äußerst eng. Rönnau verfügt über eine kampfstarke Mannschaft, die am vergangenen Wochenende gegen Eichholz einen Punkt geholt hat – wir sind also gewarnt."
Trotz unserer angespannten Personalsituation wollen wir die Punkte an der Schirnau behalten und werden dafür alles investieren.
Kisdorf kommt mit Selbstvertrauen in das Heimspiel. Der Aufsteiger sorgte zuletzt für eine Überraschung, als er beim SC Rapid Lübeck mit 4:1 gewann – dank Treffern von Marvin Ruehsen, Julius Schult, Marco Möller und Ben Dreger. Rönnau hingegen zeigte sich zuletzt formverbessert und holte gegen Eichholz einen Punkt.