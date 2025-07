Der Vogelheimer SV richtet zum ersten Mal den Stölting Cup aus. – Foto: Meiki Graff

Vogelheimer SV richtet erstmal Stölting-Cup aus Der Vogelheimer SV richtet vom 11. bis 13 Juli den Stölting-Cup aus. Verlinkte Inhalte Stölting Cup FC Kray TuSEM Essen TGD Essen Vogelheim + 4 weitere

Ein brandneues Vorbereitungsturnier startet am kommenden Wochenende im Kreis Essen. Der Vogelheimer SV richtet zum ersten Mal den Stölting-Cup aus. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld gehen insgesamt acht Mannschaften an den Start. Nach der Gruppenphase geht es an die Platzierungsspiele. Am Samstagabend gibt es musikalische Unterstützung der Band "Echt Steinbach".

Gastgeber Vogelheimer SV trifft in der Gruppe A auf den FC Kray, TuSEM Essen und die TGD Essen-West. In der Gruppe B spielen der VfB Frohnhausen, die DJK Sportfreunde Katernberg, Vogelheimer SV II und RuWa Dellwig um den Gruppensieg. Los geht es mit drei Spielen am Freitagabend (11. Juli), die Hauptrunde komplettiert wird am Samstag. Die Platzierungsspiele stehen am Sonntag an. Gegen 16 Uhr steht dann fest, wer die erste Ausgabe des Stölting-Cup gewonnen hat. >>> Alle News zum Stölting Cup

Zuvor soll aber auch noch das gesellige Miteinander gestärkt werden. "Nach dem letzten Spiel am Samstag geht es natürlich noch weiter. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Ab 20 Uhr spielt die Band "Echt Steinbach" für Euch", teilt der VSV in seiner Turnierankündigung mit. Das ist der Spielplan