Vogelheim vogelwild: 3:0 gegen Essen-West verspielt, aber 6:5 gewonnen

Die Zahl der Zuschauer auf dem Sportplatz war mit 70 zwar begrenzt, aber viele der Besucher werden es kaum bereut haben, am Sonntag den Weg zum Sportplatz des Vogelheimer SV gefunden zu haben. Denn sie sahen einen 6:5-Sieg des Heimteams in der Bezirksliga, Gruppe 5, der den Tabellenvierten zwar nicht mehr ins Aufstiegsgeschehen bringen kann, für den Gegner TGD Essen-West im Abstiegskampf aber maximal bitter und aufgrund des Verlaufs auch demoralisierend ist.

Nach 24 Minuten sah es so aus, als würde es ein entspannter Nachmittag für die Trainerbank des Gastgebers rund um Carsten Isenberg, denn nach zwei Treffern von Can Funke und einem von Emre Kilav stand es bereits 3:0. Der Anschluss gelang TGD aber noch vor der Pause durch Faris El Maaroufi, nach dem Wechsel sorgten dann Torjäger Kevin Zamkiewicz und erneut El Maaroufi für den Ausgleich. Can Funke brachte Vogelheim mit seinem dritten Treffer wieder in Front, Zamkiewicz traf aber zum 4:4. Von seiner Pointe war das Spiel aber noch ein Stück entfernt. Denn auch das 5:4 durch Naoufal Nouri brachten die Vogelheimer nicht ins Ziel, weil Editor Pajazitaj in der 89. Minute zum 5:5 traf. Und wer dann noch hinschauen konnte, der sah in der sechsten Minute der Nachspielzeit dann doch noch das Siegtor der Vogelheimer durch Leon Petrovic.

TGD Essen-West vergibt Chance im Abstiegskampf