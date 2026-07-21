Vogelheim gegen Burgaltendorf: Auftakt im Essener Kreispokal ausgelost

Ende August startet unter der Woche der Kreispokal Essen mit der ersten Runde. Dabei kommt es gleich zu der einen oder anderen Knallerpaarung, etwa mit dem Duell des Vogelheimer SV gegen den SV Burgaltendorf, einem Liga-Duell aus der Bezirksliga, Gruppe 6. Der FC Kray startet in den Pokal mit einem Duell bei Blau-Gelb Überruhr, der Titelverteidiger ESC Rellinghausen muss zur DJK Eintracht Borbeck. Die Sportfreunde Niederwenigern treten bei der DJK SG Altenessen an, der SC Werden-Heidhausen bei der TGD Essen-West. Während Blau-Weiß Mintard bei Juspo Essen-West gefordert ist, spielen die Sportfreunde Katernberg bei der SpVgg Steele. Adler Union Frintrop hat zum Auftakt ein Freilos erwischt.
1. Runde
Di., 25.08.26 18:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray
Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Di., 25.08.26 18:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid
Di., 25.08.26 18:30 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV
Di., 25.08.26 18:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney
Do., 27.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen
Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen II - TuS Holsterhausen
Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910
Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard
Ein Freilos in der ersten Runde des Kreispokals haben: