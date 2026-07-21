Vogelheim gegen Burgaltendorf: Auftakt im Essener Kreispokal ausgelost

Nach dem zweiten Triumph in Folge geht der ESC Rellinghausen wieder als Titelverteidiger ins Rennen um den Essener Kreispokal. – Foto: Markus Becker

Ende August startet unter der Woche der Kreispokal Essen mit der ersten Runde. Dabei kommt es gleich zu der einen oder anderen Knallerpaarung, etwa mit dem Duell des Vogelheimer SV gegen den SV Burgaltendorf, einem Liga-Duell aus der Bezirksliga, Gruppe 6. Der FC Kray startet in den Pokal mit einem Duell bei Blau-Gelb Überruhr, der Titelverteidiger ESC Rellinghausen muss zur DJK Eintracht Borbeck. Die Sportfreunde Niederwenigern treten bei der DJK SG Altenessen an, der SC Werden-Heidhausen bei der TGD Essen-West. Während Blau-Weiß Mintard bei Juspo Essen-West gefordert ist, spielen die Sportfreunde Katernberg bei der SpVgg Steele. Adler Union Frintrop hat zum Auftakt ein Freilos erwischt.

Diese Paarungen hat die Auslosung ergeben:



1. Runde

Di., 25.08.26 18:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - FC Kray

Di., 25.08.26 18:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Di., 25.08.26 18:30 Uhr Tura 86 Essen - FC Sportfreunde Rüttenscheid

Di., 25.08.26 18:30 Uhr AL-ARZ Libanon - Heisinger SV

Di., 25.08.26 18:30 Uhr Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Atletico Essen - VfB Frohnhausen

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr TuS Essen-West 81 - SV Leithe

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SuS Niederbonsfeld - Türkiyemspor Essen

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SG Heisingen - Ballfreunde Bergeborbeck

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Teutonia Überruhr - FC Stoppenberg

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Preußen Eiberg

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Essener SC Preußen - SuS Haarzopf

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr VfL Kupferdreh - Essener SG 99/06

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Weigle Haus Kickers - RuWa Dellwig

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Bader SV 91 - TuSEM Essen 1926

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr NK Croatia Essen - FSV Kettwig

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Borbeck - ESC Rellinghausen

Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Barisspor 84 Essen - DKSV Helene Essen

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr Alemannia Essen - Fortuna Bredeney

Do., 27.08.26 18:30 Uhr Playhouse Kickers - Sportfreunde Altenessen

Do., 27.08.26 18:45 Uhr Juspo Altenessen II - TuS Holsterhausen

Do., 27.08.26 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - DJK Dellwig 1910

Do., 27.08.26 19:30 Uhr Juspo Essen-West - DJK Blau-Weiß Mintard

Ein Freilos in der ersten Runde des Kreispokals haben: