Vogelheim erledigt seine Pflicht und wartet nun auf Klosterhardt

Der Vogelheimer SV besiegte die Sportfreunde Königshardt mit 5:3. – Foto: Roberto Parolari

Der Vogelheimer SV legte gegen die Sportfreunde Königshardt einen Blitzstart hin und führte bereits nach fünf Minuten mit zwei Toren. Trotz der frühen Dominanz blieb die Partie jedoch bis in die Schlussphase hinein spannend.

Das rächte sich zunächst, als Nico Nachtigall für die Sportfreunde verkürzte (33.). Die Antwort folgte allerdings noch vor der Pause. Erneut war es Zovko, der den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte (39.).

Keine zwei Minuten waren gespielt, als Domagoj Zovko den Vogelheimer SV erstmals jubeln ließ. Nur drei Minuten später erhöhte Obiora Uzukwu bereits auf 2:0 (5.). Die Hausherren hatten die Begegnung zunächst klar im Griff, verpassten es aber, den Vorsprung weiter auszubauen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Angreifer der prägende Mann auf dem Platz. Mit seinem dritten Treffer erhöhte Zovko auf 4:1 (57.) und schien die Begegnung endgültig entschieden zu haben.

Königshardt macht es noch einmal spannend

Doch die Gäste steckten nicht auf. Zehn Minuten vor dem Ende verkürzte erneut Nachtigall auf 4:2 (80.), ehe Denis Karic nur eine Minute später sogar das 4:3 folgen ließ (81.). Plötzlich war die Partie wieder offen.

Die Antwort des Vogelheimer SV ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Zovko krönte seine starke Leistung mit seinem vierten Treffer des Tages und sorgte für den 5:3-Endstand (84.).

Vogelheims Trainer Carsten Isenberg zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft insgesamt zufrieden, haderte aber mit dem zwischenzeitlichen Spannungsverlust: "Natürlich wollten wir sofort die Kontrolle übernehmen und schnell zeigen, wer der Herr im Haus ist. Das hat mit den beiden frühen Toren gut geklappt, allerdings haben wir danach verpasst den Deckel draufzumachen und so den Gegner im Spiel gehalten.“

Vogelheim selbst bleibt damit weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld, Gegner Königshardt hätte die Punkte deutlich dringender benötigt. Vor dem letzten Spieltag stehen die Sportfreunde auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Zum direkten Klassenerhalt würde es aufgrund des direkten Vergleichs nur bei einem Sieg von mehr als vier Toren gegen die SpVgg Steele reichen. Einen Punkt hinter Königshardt kommt schon die direkte Abstiegszone. Eine prekäre Situation des Gegners, die aber für Isenberg aber auch eine gewisse sportliche Verantwortung erforderte: "Natürlich wussten wir um die Situation im Abstiegskampf, aber es ist ja auch unsere Pflicht gegenüber den Konkurrenten von Königshardt, dass wir hundertprozentig fokussiert in das Spiel gehen.“

Sein vierfacher Torschütze Domagoj Zovko verdiente sich im Zuge dessen natürlich ein Extralob: "Für Domagoj freut es mich sehr. Er hatte in der Vergangenheit viel mit Verletzungen zu kämpfen und ist fitnessmäßig immer noch nicht bei 100 Prozent. Er ist aber ein Spieler mit unglaublichen Fähigkeiten für diese Liga.“

Auch wenn die Vogelheimer aus persönlicher Sicht schon einen Haken hinter die Saison machen könnten, steht Isenberg mit seinem Team noch einmal indirekt im Fokus. Gegner ist nämlich Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt, der bei einem Sieg die Meisterschaft feiern würde. Verfolger Rot-Weiss Essen II erhofft sich natürlich Schützenhilfe des VSV. Isenberg kündigte bereits an: "Natürlich werden wir auch im letzten Spiel noch mal alles raushauen. Klosterhardt hat eine top Mannschaft und steht zurecht da oben, aber wir werden versuchen ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

Vogelheimer SV – Sportfreunde Königshardt 5:3

Vogelheimer SV: Omar Allouche, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Fouad Zaitouni, David Dottai (38. Deniz Senol), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Ilhan Copcu, Domagoj Zovko (85. Haruto Ishizaki), Mika Luis Pfundner, Glory Samuel Kamamona - Trainer: Carsten Isenberg

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (64. Finn Busian), Mathias Grgic (53. Berkay Akay), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour (46. Simon Palmen), Muris Kesko (70. Nils Wehran), Maurice Gardey - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Tim Grevelhörster (Duisburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Domagoj Zovko (2.), 2:0 Obiora Uzukwu (5.), 2:1 Nico Nachtigall (33.), 3:1 Domagoj Zovko (39.), 4:1 Domagoj Zovko (57.), 4:2 Nico Nachtigall (80.), 4:3 Denis Karic (81.), 5:3 Domagoj Zovko (84.)