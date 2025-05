Da wir das nun klargestellt haben, tauchen wir ein in den Spieltag, der uns an die südliche Grenze Berlins bringen sollte.

Aber zuerst führte mein Weg mich in Wilmersdorf von der Autobahn runter. Warum? Dazu komme ich gleich.

Erst mal möchte ich von dem Vogeldreck erzählen, der vor einem Quartal auf meine Frontscheibe geklatscht wurde. Der Vogel, der diesen Schiss produziert hatte, muss zur Gattung der Kondore zählen – so ein Flatschen war auf der Scheibe! Selbst mehrere Runden durch die Waschstraße und das Draufhalten mit dem Gartenschlauch hatten ihn nicht restlos entfernen können. Ein kleiner Klecks, etwa halb so groß wie der Fingernagel am kleinen Finger, hielt sich hartnäckig. In den letzten Tagen hatte es aber endlich mal ein bisschen mehr und kontinuierlicher geregnet, und auch auf der Fahrt nach Wilmersdorf klatschte immer wieder Wasser von oben aufs Auto.

Als ich die Karre im Schatten des Stadions Wilmersdorf geparkt hatte, sah der Fleck merkwürdig aufgequollen aus. Also schnappte ich mir meinen Eiskratzer – und siehe da: Der letzte Rest ließ sich, dank des Einweichens durch den Regen, endlich entfernen.

Happy darüber betrat ich das Stadion, in dem die SF Charlottenburg-Wilmersdorf dem Weißenseer FC gerade ein Tor eingeschenkt hatten. Aber dieses Spiel interessierte mich nicht.

Ich wollte meinem Kumpel Jochen zum Pokalsieg gratulieren.