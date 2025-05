Vogelbacher bleibt zuversichtlich Verbandsliga +++ Der VfB St.Leon hat deutlich schlechtere Karten als der FC Bammental

Vogelbacher will es nicht ganz so groß betiteln, aber einige Überraschungen, im besten Fall drei an der Zahl, müssen es vermutlich sein. Nummer eins davon ist am Freitagabend beim 1.FC Mühlhausen erforderlich (Anpfiff, 19.30 Uhr). "Das ist ein Derby, wir rechnen uns etwas aus und werden befreit aufspielen", macht der VfB-Coach keinerlei Druck bei seiner Truppe aus. Danach folgen die Spiele gegen den FC-Astoria Walldorf II und am letzten Spieltag beim Spitzenreiter 1.FC Bruchsal.

Die immer noch unerschütterliche Zuversicht zieht Vogelbacher aus einer deutlich stärkeren Form der vergangenen Wochen, die Hälfte ihrer 18 Zähler holten die St.Leoner seit dem 20. April. "Wir werden weiter hart arbeiten und an den Klassenerhalt glauben, so lange er rechnerisch möglich ist", verspricht er.