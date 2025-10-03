Familienduell: Vötting-Coach Stefan Festbaum und Eching-Kicker Jonas Festbaum freuen sich schon auf den Sonntag. – Foto: privat

Vötting II gegen Eching II: Vater Festbaum trifft auf Sohn Fußball A-Klasse 5

Vater Stefan Festbaum trifft als Trainer in der Fußball-A-Klasse 5 auf das Team seines Sohnes Jonas. Die Vorfreude auf das Duell ist groß.

Vötting/Eching – Viele Jahre kämpfte Stefan Festbaum, der bereits als Nachwuchstrainer beim SC Massenhausen sowie beim TSV Eching aktiv war, gemeinsam mit seinem Sohn Jonas um den Sieg. Schließlich coachte der erfahrene Übungsleiter seinen Sprössling von der F- bis zur D- sowie in der B-Jugend. Nach dem Wechsel des 60-Jährigen zum A-Klassisten SV Vötting II könnte es nun allerdings erstmals zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen beiden Familienmitgliedern kommen. Denn am Sonntag empfängt der SVV II um 13 Uhr die Echinger Reserve, für die Mittelfeld-Ass Jonas die Stollenschuhe schnürt. Zuletzt durfte der 21-Jährige vermehrt bei der Kreisklassen-Truppe des TSV reinschnuppern, weshalb der Potenzialspieler einen Einsatz im Vater-Sohn-Duell noch nicht zu einhundert Prozent bestätigen kann: „Aber ich bin guter Dinge, dass ich auflaufen darf“, sagt Festbaum junior. An der Spielpraxis fehle es den Zebras nach drei spielfreien Wochen in der Liga jedoch nur bedingt, da sich noch weitere Akteure aus der Zweiten in anderen, vereinseigenen Herrenmannschaften bewähren konnten.

„Es gibt nichts, was mich überraschen könnte.“ Auch kadertechnisch sollte es aus Sicht des Jungspunds keine allzu großen Veränderungen geben, was aber ausgerechnet seinem Vater Stefan in die Karten spielen dürfte: „Ich kenne die Jungs und beobachte sie schon seit drei Jahren. Es gibt also nichts, was mich überraschen könnte“, versichert der SVV-Coach, der die Gäste aus Eching darüber hinaus als eines der Top-Drei-Teams der Liga bezeichnet. „Man darf sie also nicht ins Spiel kommen lassen, denn sonst könnte es gefährlich werden.“ Dementsprechend rechne er trotz der etwas besseren personellen Lage in Vötting – mit Keeper Jannick Sommer, Mittelfeldmann Dominik Bloier sowie Co-Spielertrainer Johannes Simböck kehren drei Stammkräfte zurück – am Sonntag nicht unbedingt mit einem Dreier.