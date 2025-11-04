Völlmerk zieht an allen vorbei – Graßl und Haist im Gleichschritt

John Haist (re.) fäält vom ersten auf den dritten Platz, Laurin Völlmerk (Mi.) und Sebastian Gaßl (li) überholen diesen. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit nur acht Toren befand sich Laurin Völlmerk im letzten Monat auf dem sechsten Platz der Top-Torjäger-Liste. Im Oktober verdoppelte sich seine Torausbeute auf 17 Scorer. Damit führt er das Ranking um die 15 Kästen ERDINGER inzwischen an. Mit neun Treffern im gegnerischen Tor war Völlmerk diesen Monat besonders erfolgreich und erzielte mehr als die Hälfte der Treffer seiner Mannschaft, dem TSV Aindling. Der 21-Jährige traf in fast allen Spielen. Nur am 15. Spieltag ging er leer aus. Außerdem sind ihm sechs Torvorlagen gelungen.

Mit 15 Buden ist auch die Leistung von Sebastian Graßl bemerkenswert. Der 30-Jährige war vergangenen Monat nur auf Platz acht der Torjägerliste. Mit acht Treffern im Oktober katapultiert sich der Spieler des SV Manching auf den zweiten Rang. Auch er versenkte den Ball in fast jedem Spiel, außer am 13. Spieltag. Zudem erhöhte sich seine Anzahl von Assists von zwei auf sieben. Den zweiten Platz teilt sich Graßl mit John Haist. Der sonst so konstante Torschütze legte im vergangenen Monat nur dreimal nach. Auch sein Verein, der TSV Dachau 1865, befindet sich passend dazu in einer schwächeren Phase. Seit vier Spieltagen konnte der TSV keinen Sieg mehr verbuchen.