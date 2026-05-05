Völlmerk thront an der Spitze - Graßl und Haist sind dicht dran

Haist (re.) und Graßl (li.) sind nur ein Tor von Völlmerk (Mi.) entfernt – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER spitzt sich zu. Weiterhin an der Spitze mit 23 Treffern: Laurin Völlmerk. Für den TSV Aindling traf der Stürmer im April aber nicht mehr so konstant wie in den letzten Monaten. Der 22-Jährige hat seit drei Spielen nicht mehr genetzt. Ob er wieder treffsicherer wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Sebastian Graßl ist mit 22 Treffern Völlmerk dicht an den Fersen. Der Torgarant des SV Manching befindet sich auf dem zweiten Tabellenplatz. Auch Graßl ging im April in drei Partien leer aus. Jedoch traf er beim 3:0-Auswärtssieg gegen Oberweikertshofen doppelt und schoss sich wieder ins Rennen.