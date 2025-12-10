Völlmerk an der Spitze – Haist und Graßl tauschen die Plätze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Die Landesliga wird weiterhin von Laurin Völlmerk angeführt. Dieser erhöhte seine Torausbeute mit einem Hattrick am 19. Spieltag auf 20 Treffer. Im letzten Spiel des TSV Aindling ging er leer aus. Somit war er in nur einer Partie im November erfolgreich.
John Haist springt vom dritten auf den zweiten Platz. Auch in diesem Monat konnte sich der TSV Dachau 65 regelmäßig auf den Goalgetter verlassen. Dieser traf in jeder Partie einmal und kann nun 18 Tore seinem Konto zuweisen. Der 29-Jährige gab bis dato keine einzige Vorlage.
Die Leistung von Sebastian Graßl nahm in den letzten Wochen etwas ab. Der sonst so treffsichere Spieler des SV Manching erzielte im November nur ein Tor am 19. Spieltag beim 5:3-Sieg gegen den TSV Jetzendorf. In den übrigen Partien traf er den gegnerischen Kasten nicht. Ob Graßl wieder in die Goalgetter-Spur finden wird, wird sich nach der Winterpause zeigen.
Torschützenliste:
1. Laurin Völlmerk, TSV Aindling: 20 Tore
2. John Haist, TSV Dachau 1865: 18 Tore
3. Sebastian Graßl, SV Manching: 16 Tore
4. Kevin Makowski, SV Cosmos Aystetten: 15 Tore
5. Finn Annabring, FV Illertissen II: 12 Tore
5. Gabriel Hasenbichler, FSV Pfaffenhofen: 12 Tore
5. Rainer Meisinger, SV Manching: 12 Tore
5. Fabian Neumayer, SV Manching: 12 Tore
9. Luka Brudtloff, FSV Pfaffenhofen: 11 Tore
9. Stefan Stöckl, TSV Jetzendorf: 11 Tore
und ein weiterer Spieler mit elf Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!