Völlige Blamage für Haching II – Murnau zerstört die Vorstädter

Schießen Unterhaching fast im Alleingang ab: Georg Kutter (l.) und Fabian Erhard bejubeln einen ihrer vier Treffer. – Foto: Andreas Mayr

Gewiss musste man diesem Resultat eine Packungsbeilage gereichen. Die Unterhachinger Reserve hat nichts mehr mit dem Ungetüm des Vorjahres zu tun, das lange um den Titel in der Landesliga mitmischte. Sie trainiert nicht einmal zusammen in der aktuellen Konstellation. Trainiert wird sie übergangsweise vom U15-Coach. Das Personal ist jung, der Kader dünn – auswärts in Murnau nochmals dünner als sonst. Innenverteidiger fehlten, Erfahrung ohnehin. Tatsächlich sahen die Gäste schon vor der Partie aus wie Beute, die man dem Löwen zum Fraß vorwirft. Beim Einlaufen habe er schon gespürt, was aufzieht, verrät TSV-Trainer Andreas Haidl. „Mit einer Energie sind sie auf den Platz gegangen: Die waren richtig gierig“, sagt er über seine eigenen Leute.

Am Ende bettelten die Gäste nur noch um Erlösung. „Pfeif’ doch ab“, giftete Samuel Krenzer, das 16-jährige Top-Talent der Hachinger, dem Schiedsrichter entgegen. Doch weder der Referee noch die Murnauer Fußballer erbarmten sich. Tatsächlich gab’s nur Momente später einen weiteren Hieb der Demütigung. Tadeus Henn, der Rückkehrer im ersten Einsatz, wuchtete einen Abpraller ins Tor und zementierte dieses wahrlich unwirkliche Ergebnis. Als Stadionsprecher Josef Höcherl nochmals wiederholte, was sich ereignet hatte, raunte mancher vor Ungläubigkeit. 8:0 – in Worten acht zu null – besiegten die Drachen die Gäste aus der Münchner Vorstadt.

Aber dass gleich solch ein Feuerstrahl auf die Hachinger niederging, war nicht zu erwarten. Alles, was sich in den ersten 45 Minuten ereignete, folgte dem eigenen Plan, betont der Coach. Die große Schwachstelle der Hachinger attackierten die Murnauer mit einer Gnadenlosigkeit, dass man beim Zuschauen Mitleid für die Gäste bekam. Locker zehnmal chippten sie in Hälfte eins den Ball nach Gewinn sanft wie präzise über die hoch stehende Kette hinweg. Und Murnaus Ballverwerter – von Sanel Dacic bis Fabian Erhard – hatten ihre große Freude daran, sich satt zu essen an den vielen Quadratmetern Freiraum vor dem Hachinger Tor. Vier Tore vor der Pause fielen nach diesem Muster. Georg Kutter köpfte zudem einen Eckball ins Netz. Beim 2:0 traf Jannis Braun von der Mittellinie nach einem gewonnenen Zweikampf in den leeren Kasten.

Duell Mann gegen Mann ist die Pforte zum Himmelreich

Haidl sah in der Überlegenheit im Duell Mann gegen Mann die Pforte zum Himmelreich. „Wir wussten, da sind wir besser. Das ist gut aufgegangen“, merkt der Coach an, aber ergänzt: „Du brauchst erst einmal eine Mannschaft, die das mit Leben füllt.“ Er hat sie sich in den vergangenen Wochen selbst hergezogen. Alleine aus Respekt vor dem Gegner verständigte man sich in der Halbzeit auf etwas mehr Contenance. „Da siegt die Vernunft – und du kannst genießen“, sagt der 41-Jährige. 45 Minuten lang war er Fan Nummer eins an der Seitenlinie, schaltete sich nur noch ein, wenn’s um Wechsel ging. Die Mittwochs-Gala ermöglichte allerlei Rochaden. Stammkräfte wie Georg Kutter oder Jannis Braun konnten geschont werden, gleichzeitig erhielt eine Reihe fleißiger Bienchen ihre Belohnung. Maximilian Nebl etwa hatte extra seinen Urlaub verkürzt, um beim Spiel dabei zu sein, und dankte es dem Coach mit dem Tor zum 7:0. Mittelfeldmann Henn hat gerade erst zwei Einheiten mit der Mannschaft hinter sich, durfte sich aber direkt auch unter Wettkampfbedingungen einspielen. Danach wollte Haidl nur noch „seinen Hut vor allen ziehen“, hatten sie doch einen unvergesslichen Fußballabend vor einer Riesenkulisse von 505 Zuschauern geschaffen.