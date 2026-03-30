„Völlig unverdient“: Lehrte verzweifelt an eigener Chancenverwertung

– Foto: Volkhard Patten

Der SV 06 Lehrte bleibt Tabellenletzter – und hadert mit einer Niederlage, die in der Wahrnehmung des Trainers kaum zu erklären ist. Gegen die SG Blaues Wunder Hannover unterlag der Aufsteiger trotz einer aus seiner Sicht klar besseren Leistung mit 1:2. „Die Enttäuschung sitzt sehr tief und auch ein bisschen Fassungslosigkeit“, fasste Trainer Dennis Spiegel die Gemütslage zusammen.

Erler sprach insgesamt von „harter Kost“ für seine Mannschaft, die zwar „mehr Spielanteile“ und Vorteile in den Zweikämpfen hatte, jedoch kaum Torgefahr entwickelte. „Wir waren qualitativ mit dem Ball nicht gut, gegen den Ball zu schläfrig und immer einen Schritt zu spät“, so der Trainer von Blaues Wunder.

Dabei begann die Partie vielversprechend für Lehrte. Nach einer einstudierten Standardsituation traf Pascal Reinke in der 16. Minute zur Führung. Spiegel betonte, man sei „in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft“ gewesen, habe diszipliniert agiert und defensiv wenig zugelassen. Auch Blaues Wunder-Trainer Leon Erler bestätigte rückblickend die schwierigen Anfangsminuten seines Teams: „Die ersten 15 Minuten waren wir nicht gut im Spiel drin.“

Nach der Pause kippte die Partie zunächst: Ein Angriff über außen führte zum 1:1 durch Christian Rolf (52.). Trotz der erneuten Führung der Gäste blieb Lehrte im Spiel, kam zu mehreren hochkarätigen Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. „Wir haben mehrere hundertprozentige Torchancen, von denen wir ein oder zwei Tore machen müssen“, monierte Spiegel.

Blaues Wunder nutzte hingegen eine weitere Umschaltsituation eiskalt aus: Nach einem langen Ball und mehreren Stationen erzielte Marlon Bernhardt in der 74. Minute das 2:1. Erler beschrieb die Entstehung als „zu einfach aus Verteidigersicht“ und räumte ein: „Ein Unentschieden wäre definitiv gerecht gewesen.“

Auch aus Sicht des Trainers von Blaues Wunder war der Sieg nicht erzwungen, sondern vielmehr erkämpft mit Glück. „Der Sieg ist für uns glücklich“, sagte Erler, dessen Mannschaft zwar Phasen mit guten Ansätzen zeigte, insgesamt jedoch nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte. „Es hat heute an einigen Prozenten gefehlt“, bilanzierte er.

Für Lehrte bleibt trotz guter Leistung erneut nichts Zählbares. „Am Ende verlierst du völlig unverdient 2:1“, stellte Spiegel fest und verwies zugleich auf die prekäre Tabellensituation: „Alle anderen punkten, wir nicht. Wir sind jetzt Letzter.“

Die Zahlen der Bezirksliga Hannover Staffel 2 untermauern die schwierige Lage des Aufsteigers: Mit nur 12 Punkten rangiert Lehrte auf dem letzten Tabellenplatz, während die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter punktet. Für den SV 06 Lehrte wird die Diskrepanz zwischen Leistung und Ergebnis zunehmend zur Belastungsprobe – sportlich wie mental.

SV 06 Lehrte – SG Blaues Wunder Hannover 1:2

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Dmitry Chistov, Pascal Reinke, Jamin-Tafil Kosuta, Justin Bedrunka (86. Kilian Bahls), Louie Sanyang (12. Lamin Daffeh), Juel Desron Grant-Lewis (60. Jared Derksen), Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Saiku Kamara, Philip Rietzke (72. Anton Welke), Noah Berkhan (90. Aaron Köhnlein) - Trainer: Dennis Spiegel

SG Blaues Wunder Hannover: Tobias Voigt, Johnny Stenske (56. Marlon Bernhardt), Nils Kronemann (78. Zacharias Bergel), Julius Jakob (66. David Szafranowski), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Ibrahim-Lahar Gueye, Daniel Romero-Maguina (73. Tiago Cumbre-Fernandez), Alexander Hose, Elias Zougari (56. Lennart Sören Bochmann), Christian Rolf - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)

Tore: 1:0 Pascal Reinke (16.), 1:1 Christian Rolf (52.), 1:2 Marlon Bernhardt (74.)