"Völlig unrealistisch": Eilendorf Torwart trifft in der 98. Minute

Ein Landesliga-Spiel wie aus dem Drehbuch: Der SV Eilendorf stand gegen Germania Teveren kurz vor einer bitteren Niederlage – doch dann kam der Moment Paul Schulz. In der 98. Minute stürmte der Torwart bei einem Freistoß mit nach vorne und köpfte zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich ein.

„Im ersten Moment war ich mir unsicher, ob ich beim Freistoß wirklich mit nach vorne gehen soll“, erzählt der Eilendorfer. Von außen habe er dann aber den klaren Ruf gehört, mitzugehen. „Irgendwie hatte ich so ein Gefühl, aber natürlich ist das eigentlich völlig unrealistisch.“ Als der Ball schließlich in seine Richtung kam, reagierte er blitzschnell: „Ich habe einfach nur versucht, den Ball halbwegs platziert ins Eck zu köpfen.“

Einen besonderen Plan habe es dabei nicht gegeben, erklärt Schulz: „Der Laufweg war überhaupt nicht geplant. Ich wusste nur, dass es sein könnte, dass wir den Ball vom zweiten Pfosten nochmal ablegen.“ Dass er am Ende selbst der Torschütze war, habe er nicht fassen können: „Als der Ball drin war, bin ich sofort zur Bank gelaufen. Ich konnte es da nicht wirklich glauben. Das Gefühl war einfach der Hammer.“

Für den jungen Keeper war der Treffer nicht nur ein persönliches Highlight, sondern auch enorm wichtig für die Mannschaft: „Wir haben ein gutes Spiel hingelegt, und eine Niederlage wäre eine Enttäuschung gewesen.“ Trainer und Mitspieler reagierten gleichermaßen überrascht: „Ein paar Kommentare wie ‚Fußballgott‘ oder ‚neuer Stürmer‘ sind dann gefallen.“