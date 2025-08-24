Völlig unnötige Niederlage zur Saisoneröffnung 2025/2026

Eine stabile Verteidigung, ein sicher agierendes Mittelfeld und ein quirliges Sturmtrio überzeugten die zahlreichen Zuschauer bei diesem Nachbarschaftsduell.

Nach anfänglich verteiltem Spiel nahm die Begegnung des FC Östringen2 beim VfR Kronau immer mehr Konturen an, wie diese in den letzten Paarungen schon sichtbar geworden waren.

In der 28. Minute lief Christian Gerich bei einem seiner schnellen Flankenläufe wiederholt seinem Gegenspieler davon. Das Zuspiel auf Philipp Leimenstoll und dessen Weiterleitung in den Rücken der Abwehr fand Marius Bentheimer, dessen Direktabnahme in die rechte Torecke, welche zu diesem Zeitpunkt die verdiente 0:1 Führung bedeutete.

In der 40. Minute brachte im Mittelfeld Leimenstoll das Spielgerät bei einem abgewehrten Ball unter Kontrolle, der den schnellen Bentheimer auf die Reise schickte. Dieser ließ dem Kronauer Torhüter beim 0:2 keine Abwehrmöglichkeit.

Schon einige Zeit davor hatte die Heimmannschaft keinerlei Zugriff mehr auf das Spiel-geschehen, sodass das Zwischenergebnis am Ende der ersten Hälfte eine noch deutlichere Sprache hätte sprechen können.

Mit Beginn der 2. Halbzeit sahen die gut besetzten Ränge zunächst weitere Östringer Halbchancen, die nicht genutzt wurden.

Allmählich übernahm der Gastgeber die Spielkontrolle und gefährliche Situationen vor dem Östringer Gehäuse wurden nun kreiert. Zu unkonzentriert und nachlässig war inzwischen das Abwehrverhalten der Blauweißen, die regelrecht um den Anschlusstreffer bettelten.

Auf der linken Abwehrseite boten sich immer wieder Möglichkeiten zu gefährlichen Flanken. Eine solche führte letztendlich in der 58. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer für den Lokalrivalen.

Zwischendurch konnten die Östringer Stürmer trotz Überzahl mehrfach ihre Chancen nicht nutzen, da zu eigensinnig die jeweiligen Mitspieler übersehen wurden.

Bei einer der unzähligen Angriffe der Gastgeber durfte sich ein Kronauer Angreifer inmitten vierer Abwehrspieler beim Fallen einhaken. Die Berührung nahm dieser dankend an, worauf Spielleiter Matteo Münkel in Minute 78 auf den Elfmeterpunkt deutete.

Zu diesem Zeitpunkt war das 2:2 Unentschieden objektiv gerechtfertigt. Auch in den weiteren Minuten hatte die Östringer Elf keine Gelegenheit mehr, die Lücken im Mittelfeld zu schließen, die Ordnung in den Reihen wiederherzustellen, um zumindest das Remis zu halten.

Unerklärlich, dass zwei Minuten später noch der 3:2 Siegtreffer für Kronau fiel, nachdem abermals die Abwehr eine weite Flanke unterlaufen hatte. Ein Sieg bzw. wenigstens ein Unentschieden wäre im Bereich des Möglichen gewesen, eine Erkenntnis, die ebenfalls für die nächsten Begegnungen lehrreich sein könnte.

