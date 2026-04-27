So startete der VfR gut und hatte in der 3. Minute nach schönem Pass von Sebastian Mai auch gleich durch Oliver Hölzel die erste gute Torchance, doch leider war der erste Kontakt nicht optimal und die Chance verpuffte. In der Folgezeit waren die Gastgeber zwar spielerisch überlegen, aber die besseren Chancen hatten auch hier schon die Koseltaler. Trotzdem gingen die Knopfstädter in der 21. Minute in Führung, als der VfR nach einer Ecke nicht klären konnte und der abschließende Kopfball nach Meinung des Linienrichters die Torlinie überschritten haben soll. Danach hatte der VfR noch zwei Riesenchancen zum Ausgleich. Zuerst scheiterte Sebastian Mai am gut aufgelegten Keeper der Schmöllner und kurz vor der Pause spielte er erneut Oliver Hölzel mustergültig frei, doch auch er verzweifelte freistehend am Schlussmann.

Kurz nach dem Seitenwechsel auch einmal eine Großchance der Gastgeber, aber VfR-Torwart Richie Steinbach war auf dem Posten. Und in der 53. Spielminute die nächste 100-prozentige für den VfR, als wiederum der Schmöllner Torwart nach einer starken Einzelleistung von Markus Baer zur Stelle war und mit einer Glanzparade klärte. Nun aber brachte der VfR durch eigene Fehler den Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße. In Minute 70 konnte Richie Steinbach einen eigenen Fehlpass noch großartig klären, aber zwei Minuten später fiel dann nach einem weiteren Abstimmungsproblem in der Defensive des VfR die Vorentscheidung. Damit war das Spiel durch und die Kurstädter fanden keine Antworten mehr.

Am Ende stand eine völlig unnötige Niederlage, denn der VfR hatte eindeutig die besseren Torchancen und brachte sich mit Unaufmerksamkeiten um den verdienten Lohn. Nächste Woche gegen den Tabellendreizehnten Ehrenhain gilt es diese leichten Fehler zu vermeiden und mit einem Heimsieg den Abstand auf die Abstiegsränge in beruhigende Höhen zu schrauben.