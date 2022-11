„Völlig unnötig“ – Nebulöser Abbruch in der Frauen-Bayernliga erzürnt beide Trainer Nach 30-minütiger Unterbrechung wird Partie abgebrochen

Das für 18 Uhr angesetzte Spiel begann mit einer halbstündigen Verspätung, weil das Schiedsrichtergespann nicht rechtzeitig am Spielort eingetroffen war. Die Sichtverhältnisse waren nebelbedingt grenzwertig. Nach etwa einer Stunde Spielzeit besprach Schiedsrichter Fathi Farras mit seinen beiden Assistenten Natalia Stoliavova-Dunaevskaia und Alex Kechagias sowie Spielerinnen beider Teams die Situation. Dann verkündete der Unparteiische eine Unterbrechung von einer halben Stunde. Doch der Nebel war danach eher dichter, und der Schiedsrichter brach dann das Spiel ab, das nun wiederholt werden muss.

Die Frensdorfer Spielerinnen und erst recht der Anhang hatten noch die knapp 250 Kilometer lange Heimfahrt in den Landkreis Bamberg bei dichtem Nebel vor sich und kamen erst in den frühen Morgenstunden an.

Schiedsrichter übersieht Zeichen der Assistenten im Nebel

Das Spiel selbst litt natürlich unter dem starken Nebel, traf aber beide Teams gleichermaßen. Forstern legte Wert auf eine stabile Abwehr und ließ nur wenig zu. Nur einmal entwischte auf der rechten Seite Annalena Haderlein in deutlicher Abseitsstellung der Forsterner Abwehr. Zwar zeigte Assistentin Stoliavova-Dumaevskaia dies an, doch der Unparteiische unterbrach nicht, wohl weil er das Zeichen im Nebel nicht gesehen hatte. Aber der Ball ging nur an den Pfosten. Wenig später hatte Forsterns Torfrau Tine Kneissl keine Mühe mit einem Flachschuss Haderleins.

Forstern übernahm mehr und mehr die Kontrolle, und Frensdorfs Abwehr hatte alle Mühe, die Kreise der einsatzfreudigen Pija Reininger, Vroni Auer und Sandra Obermeier zu stören. Aus dem Mittelfeld sorgten Anita Wimmer und die emsige Franzi Stimmer für weiteren Druck.