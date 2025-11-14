»Völlig unnötig«: Kornburger Remis »fühlt sich wie Niederlage an«

Normalerweise gibt es für den FSV Stadeln nur einen Sieg oder eine Niederlage: von ersteren konnte der Bayernliga-Nord-Aufsteiger in dieser Saison bereits neun einfahren - letztere hatte die Elf von Trainer Manfred Dedaj bereits achtmal zu verkraften. Und nach dem heutigen Remis im Kornburger Sportpark durfte sie endlich auch mal in den Genuss einer Punkteteilung kommen.
Ein Genuss war's am Ende deshalb, weil dieses Mittelfranken-Derby - beide Vereine liegen keine 30 Kilometer voneinander entfernt im Nürnberger Speckgürtel - in Sachen Chancenverhältnis doch relativ klar zugunsten der Heimelf ausfiel, die ihre Möglichkeiten jedoch nicht in Tore umzumünzen wusste.
Moritz Gündling brachte die Mannen von Coach Hendrik Baumgart bereits nach 15 Minuten in Front. Dabei blieb es bis zur Pause - und auch darüber hinaus. Gut zehn Minuten vor Schluss dann die Schlüsselszene: Der Schiedsrichter entscheidet auf Foulelfmeter, Marco Weber schnappt sich die Kugel - und verwandelt mit seinem 8. Saisontreffer zum 1:1-Endstand.
Beide Teams rücken dadurch in der Tabelle um jeweils einen Rang nach vorne: Kornburg von elf auf zehn und Stadeln von sechs auf fünf - freilich nur vorläufig, denn das Gros der Bayernliga-Mannschaften tritt erst am morgigen Samstag an...
Das Spiel aus Sicht von Kornburgs Trainer Hendrik Baumgart: "Ein Spiel, wie wir's schon häufiger erlebt haben. Es war ein typisches Heimspiel, wir machen eine ordentliche Partie in Hälfte eins, haben gute Torchancen, gehen 1:0 in Führung, hatten zugegebenermaßen auch eine zehnminütige schlechtere Phase, aber die Führung insgesamt war verdient zur Pause.
In Hälfte zwei geben wir - warum auch immer - das Begegnung aus der Hand und können unser Spiel nicht weiter verfolgen. Stadeln hatte ein, zwei gefährliche Aktionen, wir haben jedoch vorne drei, vier richtig gute Abschlüsse, die wir fabrizieren, obwohl wir gar nicht so überragend aufgetreten sind. Aber: Wir machen die Tore nicht, wir schaffen nicht das 2:0. Beim Elfmeter gegen uns langen wir einfach blöd hin - wieder völlig unnötig! So gelangt Stadeln mit wenigen Chancen am Ende zum Remis. Und wir stehen nach dem achten Unentschieden wieder mit einer gefühlten Niederlage da, weil wir wieder einmal die Führung aus der Hand gegeben haben."