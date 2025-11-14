»Völlig unnötig«: Kornburger Remis »fühlt sich wie Niederlage an«

Normalerweise gibt es für den FSV Stadeln nur einen Sieg oder eine Niederlage: von ersteren konnte der Bayernliga-Nord-Aufsteiger in dieser Saison bereits neun einfahren - letztere hatte die Elf von Trainer Manfred Dedaj bereits achtmal zu verkraften. Und nach dem heutigen Remis im Kornburger Sportpark durfte sie endlich auch mal in den Genuss einer Punkteteilung kommen.

Ein Genuss war's am Ende deshalb, weil dieses Mittelfranken-Derby - beide Vereine liegen keine 30 Kilometer voneinander entfernt im Nürnberger Speckgürtel - in Sachen Chancenverhältnis doch relativ klar zugunsten der Heimelf ausfiel, die ihre Möglichkeiten jedoch nicht in Tore umzumünzen wusste.

Moritz Gündling brachte die Mannen von Coach Hendrik Baumgart bereits nach 15 Minuten in Front. Dabei blieb es bis zur Pause - und auch darüber hinaus. Gut zehn Minuten vor Schluss dann die Schlüsselszene: Der Schiedsrichter entscheidet auf Foulelfmeter, Marco Weber schnappt sich die Kugel - und verwandelt mit seinem 8. Saisontreffer zum 1:1-Endstand.

Beide Teams rücken dadurch in der Tabelle um jeweils einen Rang nach vorne: Kornburg von elf auf zehn und Stadeln von sechs auf fünf - freilich nur vorläufig, denn das Gros der Bayernliga-Mannschaften tritt erst am morgigen Samstag an...