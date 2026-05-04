„Völlig unerklärlich von meiner Seite“: Thiede startet schwach

Der FC Viktoria Thiede kam nicht in die Partie. „Wir sind völlig schlecht ins Spiel gestartet, ohne Selbstvertrauen, ohne Körpersprache, ohne das Selbstverständnis“, sagte Yüksel Altinkaya. Die Gäste nutzten die Unsicherheiten konsequent aus und bestimmten das Geschehen. „Die erfahrene Mannschaft aus Goslar hat mit einfachen Bällen hinter unserer Kette immer wieder für Gefahr gesorgt“, so Yüksel Altinkaya.

In der 30. Minute fiel folgerichtig die Führung: Marvin Weiske traf zum 0:1. Thiede blieb im ersten Durchgang ohne Zugriff und Kreative Momente. „Viele Spielanteile bei Goslar, kaum Spielanteile für uns. Wir haben kaum Ballbesitz gehabt, immer wieder die Bälle verloren. Uns ist nichts eingefallen“, beschrieb Yüksel Altinkaya die Phase und zog ein klares Fazit: „Erste Halbzeit wirklich katastrophal von uns.“

Unmittelbar nach der Pause erhöhte der Goslarer SC 08 den Druck weiter. In der 47. Minute traf Jonas Sprengelmeyer zum 0:2, nur sieben Minuten später legte erneut Marvin Weiske nach und stellte auf 0:3 (54.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie vorentschieden, obwohl die Mannschaft rund um Kapitän Schmidt ein anderes Gesicht zeigte..

Die Reaktion der Gastgeber folgte aber erst danach. „In der Kabine gab es die entsprechende Ansprache. Die Jungs sind völlig anders aus der Kabine rausgekommen, haben sich reingeschmissen, haben alles gegeben und nach vorne gespielt“, sagte Yüksel Altinkaya. Thiede zeigtesich gestärkt hielt das Spiel ausgeglichener und kam in der 74. Minute zum Anschlusstreffer durch Tim-Luca Ehlert.

Eine echte Wende blieb jedoch aus. Goslar behielt die Kontrolle und setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Kevin Doci traf in der 88. Minute zum 1:4. „In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber schlussendlich war es ein verdienter Sieg für Goslar“, ordnete Yüksel Altinkaya ein.

Die Niederlage beschreibt der Trainer klar: „4:1 verloren, völlig unerklärlich von meiner Seite.“ Als möglichen Faktor nennt er die Belastung: „Diese junge Mannschaft muss alle drei, vier Tage liefern. Ich denke, das wird das Problem sein.“ Gleichzeitig richtet er den Blick nach vorne: „Die Jungs müssen daraus lernen und die Erfahrung mitnehmen, zwei gute Halbzeiten zu spielen und nicht nur eine.“

In der Tabelle bleibt der Goslarer SC 08 auf Rang zwei und festigt seine Position im oberen Bereich. Der FC Viktoria Thiede verpasst es, sich weiter nach oben abzusetzen und bleibt im engen Mittelfeld auf Platz fünf.

Für Thiede geht es bereits am Donnerstag bei FG Vienenburg-Wiedelah weiter. Der Goslarer SC 08 tritt am Sonntag beim KSV Vahdet Salzgitter an.