„Völlig übertrieben“ – Denklingen nach roter Karte vor Problemen

Weder der VfL Denklingen noch der 1. FC Penzberg haben bisher ein Spiel verloren. In Denklingen hadert man trotzdem noch immer mit dem letzten Spieltag.

Schon das Einsteigen an sich – Mayr spielte klar ersichtlich den Ball – war keine brutale Aktion. Hinzu kam, dass Gegner Ohlstadt in seiner Stellungnahme eine ziemlich positive Bewertung der Dinge abgab. Warum Mayrs Foul dennoch so hart sanktioniert wird, erschließt sich in Denklingen keinem.

Die Rote Karte gegen Johannes Mayr konnten sie unmittelbar nach dem Spiel schon nicht nachvollziehen. Das fällige Urteil des Sportgerichts stößt aber auf noch mehr Unverständnis bei den Fußballern des VfL Denklingen . Drei Spiele Sperre brummte die Fußball-Justiz dem Mittelfeldmann des VfL auf. „Völlig übertrieben“, findet sein Trainer Christoph Schmitt .

Wenigstens gibt‘s für Mayrs Position genügend Alternativen. Im Gegensatz zu anderen Standorten gehen die VfL-Fußballer mit dem Thema „Urlaub“ sensibel um. Niemand bringt den Coach und das eigene Team in Schwierigkeiten. „Sie sind schon sehr diszipliniert“, lobt Schmitt. Nur ein Virus gefährdet aktuell den Einsatz einiger Akteure. „War eine schwierige Woche“, sagt der Coach, der aber auf eine Genesung aller Kranken hofft.

Freilich auch aus einem zweiten Grund: Am Wochenende steht im VfL-Umfeld eine Hochzeit an, einige Kicker sind eingeladen. Entsprechend froh waren sie über die Zusage des 1. FC Penzberg, das Duell auf den heutigen Freitag (19 Uhr) zu verlegen. Abendspiele kommen im Team generell gut an, sagt Christoph Schmitt.

Schmitt: „Dorf steht noch immer hinter dem Verein“

Das lasse sich auch an den Zuschauerzahlen ablesen. Im fünften Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga mag die Euphorie etwas nachgelassen haben, nicht aber das Interesse. „Das Dorf steht noch immer hinter dem Verein“, hat Schmitt festgestellt. Die Penzberger ihrerseits freuen sich – trotz langer Anfahrt – auf das Duell. „Wir fahren immer gerne dahin, auch wenn uns Denklingen nicht liegt“, sagt Trainer Max Bauer.

Im Gegensatz zum VfL sind die Penzberger bestens gestartet. Sie haben noch nicht verloren und zehn Punkte aus vier Partien geholt. Für Chris Schmitt ist das keine Überraschung: „Die gehören auf jeden Fall ganz oben hin. Ich gehe davon aus, dass sie da bleiben“, sagt er.

Imagewandel beim Gegner

Der 1. FC Penzberg im August 2025 ist nicht wiederzuerkennen. Ungeschlagen streift er durch die Bezirksliga, sammelt seine Punkte mit Maloche in der Abwehr. Zudem hat er seine Abhängigkeit von Top-Stürmer Dominik Bacher abgelegt. Was ist denn nur mit der launischen Diva passiert? Trainer Maximilian Bauer hat dem Team eine neue Identität verpasst.

Früher definierte und feierte man sich gerne über und für seine Kunststückchen in der Offensive. Tore waren die Identität des FCP. Jetzt verhält es sich genau umgekehrt. Das ganze Team hat vorrangig einmal das eigene Tor zu sichern. Dreimal hintereinander kassierte Penzberg keinen Treffer.

Trotz mäßigem Saisonstart: Spaßfaktor bleibt hoch

In Denklingen wiederum sind sie nicht ganz zufrieden mit dem Start von sechs Punkten aus vier Partien – obwohl auch sie noch nicht verloren haben. „Nicht gut, nicht schlecht, wir haben schon einige Punkte liegenlassen“, so der Spielertrainer. Auf den Spaßfaktor wirken sich die Ergebnisse nicht aus. Das Dreigestirn aus Schmitt, Simon Ried und Michael Stahl hat sich längst gefunden, wie der Coach betont. „Jetzt noch der eine oder andere Sieg mehr und alles passt.“