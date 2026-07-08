„Völlig überrascht“: Haching-Präsident Schwabl reagiert auf Bender-Rücktritt

Absage: „Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung“, sagt Präsident Schwabl. – Foto: brouczek

Der frühere Bundesliga-Profi Sven Bender hat seinen Rücktritt als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching erklärt. Präsident Manfred Schwabl war „völlig überrascht" – gestern lief das Training führungslos.

Da sich Bender selbst nicht äußerte, kann über die Gründe des Rücktritts nur spekuliert werden. „Den einen alles auslösenden Grund gibt es wohl nicht“, sagt Schwabl. Vielmehr hätte sich bei Bender wohl einiges aufgestaut. „Der rote Faden in der ganzen Geschichte ist sein großer Ehrgeiz“, vermutet Schwabl.

Der Rücktritt von Sven Bender hat die SpVgg Unterhaching eiskalt erwischt. „Ich war völlig überrascht“, sagte Haching-Präsident Manfred Schwabl und zeigte sich gestern noch immer merklich perplex. In der Endphase der abgelaufenen Saison hatte Schwabl in Absprache mit den Vereinsgremien deutlich gemacht, auf einen möglichen Wiederaufstieg in die 3. Liga zu verzichten, weil sich der Verein erst einmal konsolidieren wolle. Damals hätte es wohl niemanden verwundert, wenn Sven Bender hingeschmissen hätte. Doch jetzt – zwei Wochen vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison – wirkt der Zeitpunkt des Rücktritts des 37-Jährigen schon mehr als unglücklich.

Bender ist in den Wochen der Vorbereitung womöglich bewusst geworden, dass er mit dem Kader, der ihm in dieser Saison zur Verfügung steht, in der Regionalliga Bayern kaum ganz vorne mitspielen kann. „Und dann muss man eben klar sehen, dass Sven ein sehr konsequenter Mensch ist“, erklärt Manni Schwabl. Als höchst erfolgreicher Profi stand Bender jahrelang für das Streben nach maximalem Erfolg.

Aber die Verantwortlichen um Manni Schwabl und seinem Sohn, Sportdirektor Markus Schwabl, sehen diese Spielzeit als eine Art Zwischensaison, in der der Verein voll auf die eigenen Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum setzt. „Diese Saison steht klar unter der Ausrichtung, uns zu konsolidieren“, betont Schwabl.

Der SpVgg-Präsident vertritt schon seit langem die Meinung, dass die Unterhachinger Mannschaft auf eine stabile Basis gestellt werden muss, aus der heraus ein erneuter Anlauf zur Rückkehr in den Profi-Fußball unternommen werden kann. Aber eben nicht in dieser Saison.

Wer wird neuer Cheftrainer?

Die große Frage ist, wer nun neuer Cheftrainer wird. Gestern war der Trainingsbetrieb beim ehemaligen Bundesligisten führungslos. Wie es kurz vor dem Saisonstart auf der Cheftrainer-Position weitergehen wird, ist momentan völlig offen. Zunächst hieß es, dass die beiden Co-Trainer Thomas Kasparetti und Marc Endres ebenfalls zurückgetreten seien. Schwabl berichtete aber gestern, dass einer der beiden ihn um ein Gespräch gebeten hätte.

Schwabl betonte aber auch, dass es keineswegs feststehe, dass einer der beiden zum Cheftrainer befördert werden würde, sollte er an dem Posten Interesse zeigen. Ins Reich der Fabel verwies Schwabl Gerüchte, wonach Marc Unterberger, dessen Engagement beim TSV Buchbach nach nur drei Monaten schon wieder beendet ist, vor einem Comeback im Sportpark stünde. Die Trainerfrage bleibt in Unterhaching vorerst also unbeantwortet.

Hartnäckig halten sich auch die Gerüchte, dass Bender auf der Wunschliste des TSV 1860 steht, der soeben in die Regionalliga zwangsabgestiegen ist. Doch was sollte sich der Rekord-Zwangsabsteiger von Bender versprechen?

Gerüchte um Bender und die Löwen

Der aktuelle Löwen-Ttrainer Alper Kayabunar arbeitet seit Wochen mit der Mannschaft und hat mit dem Großteil des Kaders eine erfolgreiche Saison in der Bayernliga hinter sich. Bender müsste sich dagegen völlig neu einarbeiten. Zudem – darauf verweist Manni Schwabl – hat das aktuell zurückgetretene Hachinger Trainertrio gültige Verträge mit der SpVgg. Und der vor der Insolvenz stehende TSV 1860 kann es sich in seiner aktuellen Situation wohl kaum leisten, für einen Trainer Ablöse zu bezahlen.