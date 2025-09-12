»Völlig überraschend«: Holler muss in Waldmünchen gehen

Josef Holler hatte im Sommer 2024 das Ruder übernommen. Unter seiner Fuchtel wurde der angepeilte Klassenerhalt geschafft und der Neuanfang mit etlichen Neuzugängen eingeläutet. „Der Verein bedankt sich bei Sepp für die geleistete Arbeit seit der letzten Saison und wünscht ihm alles erdenklich Gute für seinen sportlichen sowie privaten Weg“, heißt es von Vereinsseite.



Der 37-Jährige selbst wurde von der Entscheidung der Verantwortlichen überrumpelt: „Völlig überraschend traf mich die Nachricht der Vorstandschaft, mich von meiner Traineraufgabe zu entbinden. Nach dem großen Umbruch vor der letzten Saison, wurde unter meiner Regie in der Vorsaison der frühzeitige Klassenerhalt gefeiert. In dieser Saison wurden nach dem schmerzhaften Abgang von Top-Scorer Adam Vlcek bisher neun Punkte eingefahren. In Summe sind wir meiner Meinung nach sportlich im Soll, und die integrierten und jungen Spieler zeigen eine deutliche Weiterentwicklung. Ich bedanke mich noch bei meinen Trainerteam für die tadellose und einwandfreie Zusammenarbeit“, sagt Holler, der keine lange Pause vom Trainersein einplant: „Sobald sich wieder was Passendes ergibt, werde ich gerne wieder im Fußballbereich arbeiten.“



Mit Andreas Steinhauser habe die SG Waldmünchen/Geigant einen „passenden Nachfolger und absoluten Fachmann“ gefunden, heißt es in der Mitteilung. In den letzten drei Spielzeiten coachte der A-Lizenzinhaber die A-Junioren des ASV Cham und führte diese vom Abstiegskandidaten zum Aufsteiger in die U19-Bayernliga. Bereits am vergangenen Dienstag leitete Steinhauser das Training. Und wird die zukünftige Ausrichtung der „Ersten“ seines Heimatvereins vorgeben. An seiner Seite bleibt der aktuelle Co-Trainer Nico Bücherl, Torwart-Trainer Tom Dirscherl sowie Team-Physio Anna Kornitzky.



Abteilungsleiter Stefan Umlauf gibt zur Protokoll: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, da wir Josef vor allem als Mensch sehr schätzen und es zwischenmenschlich zu keiner Phase Probleme gegeben hat. Es musste eine Entscheidung für die Zukunft getroffen werden und diese wurde von der Vorstandschaft diskutiert und so umgesetzt. Nun freuen wir uns, dass wir mit Andi eine hervorragende Lösung gefunden haben, mit der wir in die Zukunft gehen. Wir haben uns erst nach der Trennung von Sepp mit dem Thema beschäftigt und umso erfreulicher ist es für uns, dass unsere Wunschlösung auch sofort zugesagt hat.“



Der neue Chefcoach Andreas Steinhauser erklärt: „Zunächst wollte ich eine längere Trainerpause einlegen, da die letzten Jahre beim ASV Cham zwar sehr schön, doch auch sehr intensiv waren. Nun kam überraschend die Anfrage meines Heimatvereins, ob ich bereit wäre das vakante Traineramt zu übernehmen. Nach Gesprächen mit der Vereinsführung und sportlichen Leitung war ich auch schnell bereit mitzuhelfen. Ausschlaggebend waren auch die guten Rahmenbedingungen, die gegeben sind – vom Funktionsteam über Trainingsmöglichkeiten bis hin zur Infrastruktur. Die SG Waldmünchen/Geigant befindet sich derzeit in einer sportlich sehr schwierigen Situation. Nun gilt es gemeinsam anzupacken, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“