„Völlig neue Aufgabe“ nach Abstieg ‒ Neustart bei Dießens Damen in der Bezirksliga

Die Damen des MTV Dießen starten nach ihrem Abstieg vergangene Saison künftig in der Bezirksliga. Coach Weis will neu angreifen.

Seit mittlerweile 15 Jahren ist Nico Weis Trainer der Fußballerinnen des MTV Dießen. Dabei führte der 47-Jährige die erste Damenmannschaft 2017 bis in die Bayernliga. In der abgelaufenen Spielzeit mussten die Ammerseerinnen zum ersten Mal seit 14 Jahren den bitteren Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Ans Aufhören denkt Weis aber nach dem Abstieg nicht, er bleibt dem MTV in der kommenden Saison als Coach erhalten. „Viele Spielerinnen begleite ich schon sehr lange, und es macht unverändert viel Spaß. Außerdem habe ich die Rückmeldung von den Mädels bekommen, dass sie auch weiter Lust auf die Zusammenarbeit haben“, erklärt Weis.

Ihn reize nun besonders die „völlig neue Aufgabe“, das Team eine Klasse tiefer wieder aufzubauen. Mit Raffaela Stemmer, Sandra Kemmelmeier, Antonia Liebl-Sperl und Franziska Haydn haben vier langjährige Leistungsträgerinnen den Verein verlassen. Die Abgänge will Dießen mit Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend auffangen. Mindestens sechs U17-Spielerinnen rücken zur neuen Saison in die erste Mannschaft auf. Weis: „Insgesamt haben wir dann neun Leute im Kader, die 18 Jahre oder jünger sind.“ Diese gelte es, „bestmöglich zu integrieren“ und „behutsam aufzubauen“, sagt Weis. Dabei nimmt der Coach auch seine Führungsspielerinnen in die Pflicht: „Die arrivierten Spielerinnen müssen sich bei dem Thema einbringen.“