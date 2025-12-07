 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der TuS Asterlagen hat es zweistellig gemacht.
Der TuS Asterlagen hat es zweistellig gemacht. – Foto: M.A. Roman

Völlig losgelöst: Bezirksliga mit irren Ergebnissen

Zehn Tore in einem Spiel scheinen in der Bezirksliga keine Seltenheit mehr zu sein. Auch an diesem Spieltag gab es wahnsinnige Ergebnisse.

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

5:4, 7:2, 9:2, 10:3, 6:7 - das ist nur eine Auswahl der Spielstände, die es an diesem Wochenende auf den Plätze der Bezirksliga am Niederrhein gab. Das Leistungsgefälle scheint immer größer zu werden, entsprechend auch die Resultate. Den geballten Überblick gibt es in der nachfolgenden Übersicht. Klickt euch gerne rein.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Di., 02.12.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
2
1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
5
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
0
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Do., 11.12.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - MSV Düsseldorf
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - ASV Mettmann
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
Sa., 13.12.25 17:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TV Kalkum-Wittlaer
So., 14.12.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Rhenania Hochdahl
So., 14.12.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 14.12.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Lohausener SV
So., 14.12.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Uedesheim
So., 14.12.25 15:30 Uhr TSV Eller 04 - SV Hösel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
0
7
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
1
3

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr DV Solingen II - SV Solingen 08/10
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Cronenberger SC - Türkgücü Velbert
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - TSV Ronsdorf
So., 14.12.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSV Berghausen
So., 14.12.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SSV Germania Wuppertal
So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SG Hackenberg
So., 14.12.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.12.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Do., 04.12.2025, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
0
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
4
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
4
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
2
2

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
7
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SV Lürrip
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - 1. FC Mönchengladbach
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Thomasstadt Kempen
Sa., 13.12.25 16:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuRa Brüggen
So., 14.12.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Viersen
So., 14.12.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfL Tönisberg
So., 14.12.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 14.12.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuS Wickrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
1
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
0
2
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
4
5
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
4
1
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
6
1
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
9
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
1
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Weeze - SV Haldern
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen
So., 14.12.25 14:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden
So., 14.12.25 14:15 Uhr Westfalia Anholt - Viktoria Goch II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde Broekhuysen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Fr., 05.12.2025, 20:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
6
7
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
10
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
6
0
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
2
Abpfiff

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
3
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
2
3
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
9
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
1
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
4
3
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag
Fr., 12.12.25 19:00 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
Sa., 13.12.25 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
Sa., 13.12.25 15:30 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
So., 14.12.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
So., 14.12.25 13:30 Uhr Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
So., 14.12.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
So., 14.12.25 15:15 Uhr Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
So., 14.12.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

