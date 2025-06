Völlig irres Saisonfinale einer völlig verrückten A-Klasse

Mainz-Bingen. Diese Saison und vor allem der letzte Spieltag bleibt den Vereinen der A-Klasse Mainz-Bingen als denkwürdig in Erinnerung. Mehrere Teams hingen nach dem Abpfiff am Liveticker und bangten um den Klassenverbleib. Nur wenige Zentimeter fehlten am Ende, und es hätte eine Sechser-Abstiegsrunde gegeben. Nun schildern alle Beteiligten, wie sie diese emotionale Saison erlebt haben. „Was die nervliche Physis angeht, bin ich durch“, sagt zum Beispiel Dennis Keßler, Trainer von Alemannia Laubenheim.