Wenn Kult-Trainer Klaus Schlappner spricht, hat er die volle Aufmerksamkeit der Heppenheimer Nachwuchsfußballer. Foto: Matthias Adler

Völkerfreundschaft auf dem Fußballplatz Deutsch-chinesisches Turnier in Mannheim begeistert nicht nur die JSG Heppenheim +++ Schlappner bei Chinesen weiter hoch im Kurs Verlinkte Inhalte Maximilian Heinzmann

Heppenheim. „Alle wissen, dass Sport, insbesondere Fußball, eine Sprache ist, die jeder spricht – egal, ob man aus Peking oder Berlin kommt. Es braucht keine Übersetzung, nur einen Ball, ein Spielfeld und vielleicht ein paar begeisterte Torjubel“, wird Chen Longjian, fußballbegeisterter Deutschland-Chef des Sponsors Bank of China, im Vorfeld des achten Fußballturniers der „Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft der Metropolregion Rhein-Neckar“ zitiert. Diese Aussage kann Frank Schubert, engagierter Trainer der JSG Heppenheim, dick unterstreichen. Die Heppenheimer waren zum zweitägigen U16-Turnier auf dem Gelände des SV Waldhof Mannheim geladen. Sechs Mannschaften aus der Metropolregion trafen auf chinesische Auswahlen aus der Zwölf-Millionen-Metropole Hangzhou sowie Haikou.

Frank Schubert war begeistert, sowohl von der Idee als auch der Umsetzung. „Fußball ist auf der ganzen Welt zuhause, die Regeln sind immer gleich. Dies macht es sehr einfach, auf einen Nenner zu kommen. Das war einfach überragend", bilanziert der Heppenheimer Trainer. Sprachliche Barrieren? Die wurden mittels Dolmetscher, Englisch, dem digitalen Übersetzer oder einfach per Hand und Fuß überwunden. Schubert: „Die Chinesen waren sehr offen und hatten viele Fragen."

Klaus Schlappner, der Elektromeister aus Biblis, China-Kenner und dort von 1992 bis 1995 Nationaltrainer, war einer der Fixpunkte des Turniers. „Sein Bekanntheitsgrad bei den chinesischen Jungs war wirklich unglaublich. Kaum einer, der nicht zumindest ein Foto oder Autogramm haben wollte“, staunte Schubert. Aber nicht nur der 85 Jahre alte Schlappner, auch die Heppenheimer wurden von den Gästen aus Haikou und Hangzhou nach Autogrammen und gemeinsamen Fotos gefragt: „Für alle Jungs war das natürlich eine unglaubliche Geschichte.“ „Die Chinesen waren extrem freundlich und neugierig“, berichtet JSG-Spieler Paul Adler. „Sowohl die Spieler als auch die Betreuer. Am Ende des Turniers haben wir mit allen noch ganz viele Bilder gemacht, auf ihren Trikots alle unterschrieben und teils kleine Geschenke ausgetauscht.“