Völdl und Strohmaier zieht es in die österreichische Landesliga

Aus der geplanten Auszeit wird nichts: Reinhard Völdl, der den TSV Karpfham vor einem Monat als Meister der Kreisliga Passau in die Bezirksliga führte, hat ein neues Trainerengagement angenommen. Der frühere Edeltechniker des SV Hutthurm wird Chefanweiser beim oberösterreichischen Landesligisten SG Esternberg / St. Roman. Der 54-Jährige darf sich zudem über einen hoffnungsvollen Neuzugang freuen, der ebenfalls aus der Region kommt: Hannes Strohmaier wechselt vom Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg in den Bezirk Schärding.
"Die ganze Sache ist relativ schnell über die Bühne gegangen, weil der Esternberger Trainer kurzfristig seine Zusage für die kommende Saison zurückziehen musste. Ich hatte alle Anfragen abgesagt und mich auf eine Pause eingestellt. Das Gespräch mit den beiden Sektionsleitern - so bezeichnen die Österreicher ihre Fußballchefs - war aber top und ich war echt beeindruckt, wie gut der Verein in allen Bereichen aufgestellt ist. Sportlich ist es auch eine sehr interessante Geschichte, da das Niveau in der oberösterreichischen Landesliga sehr ordentlich sein muss. Esternberg hat beispielsweise in der Winter-Vorbereitung Passau geschlagen und gegen Seebach unentschieden gespielt. Zudem sind die Auswärtsfahrten sehr angenehmen, da im Schnitt nur 40, 50 Kilometer einfache Strecke zurückzulegen sind", berichtet der in Hauzenberg wohnhafte Reinhard Völdl, dessen Anreise zu seinem neuen Klub etwas mehr als eine halbe Autostunde beträgt. "Das ist absolut im grünen Bereich", schmunzelt der Neu-Esternberger.