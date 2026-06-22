Völdl und Strohmaier zieht es in die österreichische Landesliga Karpfhams Meistermacher wird Coach bei Union Esternberg und bekommt eine Verstärkung vom FC Sturm Hauzenberg von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Reinhard Völdl (li.) wird Chefanweiser von Union Esternberg - Hannes Strohmaier wechselt als Spieler zum Landesligisten – Foto: Maurer / Geisler

Aus der geplanten Auszeit wird nichts: Reinhard Völdl, der den TSV Karpfham vor einem Monat als Meister der Kreisliga Passau in die Bezirksliga führte, hat ein neues Trainerengagement angenommen. Der frühere Edeltechniker des SV Hutthurm wird Chefanweiser beim oberösterreichischen Landesligisten SG Esternberg / St. Roman. Der 54-Jährige darf sich zudem über einen hoffnungsvollen Neuzugang freuen, der ebenfalls aus der Region kommt: Hannes Strohmaier wechselt vom Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg in den Bezirk Schärding.

"Die ganze Sache ist relativ schnell über die Bühne gegangen, weil der Esternberger Trainer kurzfristig seine Zusage für die kommende Saison zurückziehen musste. Ich hatte alle Anfragen abgesagt und mich auf eine Pause eingestellt. Das Gespräch mit den beiden Sektionsleitern - so bezeichnen die Österreicher ihre Fußballchefs - war aber top und ich war echt beeindruckt, wie gut der Verein in allen Bereichen aufgestellt ist. Sportlich ist es auch eine sehr interessante Geschichte, da das Niveau in der oberösterreichischen Landesliga sehr ordentlich sein muss. Esternberg hat beispielsweise in der Winter-Vorbereitung Passau geschlagen und gegen Seebach unentschieden gespielt. Zudem sind die Auswärtsfahrten sehr angenehmen, da im Schnitt nur 40, 50 Kilometer einfache Strecke zurückzulegen sind", berichtet der in Hauzenberg wohnhafte Reinhard Völdl, dessen Anreise zu seinem neuen Klub etwas mehr als eine halbe Autostunde beträgt. "Das ist absolut im grünen Bereich", schmunzelt der Neu-Esternberger.











In der abgelaufenen Spielzeit wurde das Team um den tschechischen Torjäger Martin Splichal Fünfter. "Der Rückstand zu den Spitzenteams war allerdings groß, der Vorsprung zur hinteren Tabellenregion deutlich kleiner. Daher wird es das primäre Ziel sein, eine sorgenfreie Runde zu spielen", informiert Völdl, der mit seiner Truppe am 6. Juli loslegt. Die Saison im Nachbarland beginnt erst im August. "Die ersten Wochen werden sicherlich auch eine Art Kennenlernphase sein. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und die neuen Erfahrungen, die ich machen werde", sagt Völdl, der mit einen interessanten Neuzugang zusammenarbeiten wird. Der in Passau lebende Hannes Strohmaier verlässt nach drei Jahren den FC Sturm Hauzenberg und wechselt erstmals über die Grenze. "Mit Hannes stand Esternberg schon länger in Kontakt und die Verpflichtung ist unabhängig von mir zustande gekommen. Mit seiner fußballerischen Qualität wird er eine Bereicherung sein", ist Reini Völdl überzeugt.